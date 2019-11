Firea: A fost o campanie de denigrare a PSD şi de a lipi foarte multe etichete atât pe liderii PSD, cât şi pe Viorica Dăncilă

Firea a declarat la Antena 3 că aşteaptă rezultatele oficiale ale alegerilor, precizând că au mai fost anumite situaţii când rezultatele anunţate seara nu au mai fost valabile dimineaţa.

"Nu înseamnă că nu respectăm prezentate la exit-poll, sunt cifre muncite, reprezintă cercetări sociologice, dar aşa cum s-a întâmplat şi în alte situaţii ceea ce s-a anunţat seara nu a mai fost valabil dimineaţa. De aceea în primul rând şi pentru noi ca echipă trebuie să aşteptăm atât numărătoarea paralelă, cât şi rezultatele oficiale de la Biroul Electoral Central şi abia apoi să ne pronunţăm în totalitate”, a spus Firea.

Ea a menţionat că a fost o campanie de denigrare a PSD şi de lipire a unor etichete pe liderii partidului şi pe Viorica Dăncilă.

"Ştim că în marile municipii a fost foarte greu pentru că din nefericire a fost o campanie de denigrare a Partidului Social Democrat, de asemenea, de a lipi foarte multe etichete atât pe liderii PSD, cât şi pe doamna Dăncilă. Din nefericire, ştiţi cum se spune, good news, no news, noi am venit să prezentăm faptele bune de la guvernare, iar din nefericire din partea cealaltă au venit mai multe lucruri neplăcute, ca să mă exprim foarte elegant. (…) Probabil că şi noi am avut anumite greşeli, anumite ezitări poate anumite mesaje, care nu au fost tocmai pe agenda cetăţenilor şi de aceea acest scor, dar pe care noi nu-l considerăm a fi final. Aşteptăm numărătoarea paralelă”, a precizat primarul Capitalei.

Firea spune că toate măsurile bune luate de guvernarea PSD, printre care măriri de pensii şi salarii, nu au contat decât într-o mică măsură la aceste alegeri.

"Se pare că toate acestea au contat într-o mai mică măsură decât anumite mesaje negative care s-au dat şi mai degrabă felul în care am fost descrişi de către influencerii de pe reţelele de socializare. Aici dacă am reuşi să găsim un răspuns împreună cu cei care ne sunt aproape, cu toţi colegii noştri din ţară, cred că am putea să schimbă ceva. Cum e posibil să ai o guvernare bună în Parlament, să aduci de asemenea legi foarte benefice pentru toată ţara, pentru categoriile socio-profesionale şi totuşi partidul să piardă din viteză”, a mai spus Firea.