Firea explică de ce s-a retras din cursa pentru prezidenţiale: Nu vreau să fiu motiv de scindare. Nu m-a convins Dăncilă

„Am participat la o competiţie preliminară. Am fost mai mulţi şi le-am cerut opinii şi nu s-a creat acea masă de susţinere. Mi s-a părut normal ca în faţa colegilor din BPN să ajung să mă retrag. Majoritatea colegilor mei au considerat că preşedintele partidului trebuie să fie cel susţinut”, a declarat Gabriela Firea după ce a ieşit din şedinţa CEx.





În ce privesc motivele pentru care a renunţat la candidatura la prezidenţiale, primarul Capitalei a subliniat că a luat singură această decizie şi că nu a vrut să fie motiv de scindare în interiorul partidului.







„Eu singură m-am convins. Vă spun sincer, acestea sunt răspunsurile. Nu m-a convins cu nimic special doamna premier. Eu singură am analizat şi am concluzionat că nu e nnormal să mergem cu mai multe candidaturi şi să rupem partidul. Nu vreau sa fiu motiv de scindare”, a adăugat aceasta.





Întrebată despre şansele Vioricăi Dăncilă de a ajunge în turul doi, Firea a evitat să dea un răspuns concret şi a revenit la întrebarea anterioară precizând că „nu am vrut să fiu acuzată că stânga românească a pierdut alegerile prezidenţiale pentru că am avut ogoliu prezidenţial. (...) Sunt un om solidat. Când nu mi-a plăcut ceva, am spus, am comunicat. Am avut 8-9 luni de conclift cu fosta conducere şi în continuare voi spune ce nu mă mulţumeşte.





După ce jurnaliştii au insistat, primarul a afirmat scurt: „Noi vrem să câştigăm alegerile nu doar să intrăm în turul 2”.



