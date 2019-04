Firea dezminte zvonurile demisiei: Pentru a le tulbura euforia celor care şi-ar dori asta, sunt întreagă şi aptă de muncă

„Deşi au trecut doar 2 săptămâni şi jumatate de la intervenţia chirurgicală dificilă la colon, la care am fost supusă, la Spitalul Cantacuzino din Capitală, de luni mi-am reluat activitatea la birou. Multă muncă, multă implicare, consum nervos. Dar, merg înainte, nu mă plâng şi nu mă abat niciun milimetru de la ce am promis. Azi circulă un zvon otrăvit prin mediul politic şi presa: că nu am mai trecut pe la birou, că îmi voi anunţa demisia în curând, se caută deja şi înlocuitori. Sunt convinsă ca mulţi m-ar vrea plecată, pentru că am stârpit reţelele de interese obscure din Primăria Generală. Dar sunt şi mai mulţi, oameni de bună credinţă şi oneşti, care vor să-mi duc mandatul la bun sfărşit iar la anul să candidez din nou”, a scris Firea pe Facebook.





Primarul a mai afirmat că este „cât se poate de întreagă şi aptă de muncă” şi că speră ca până la următoare intervenţie chirurgicală să fie la birou, „în plină activitate”.







Ştiu că nu se cade să lăsăm adevărul să strice o ştire atât de spumoasa dar, pentru a-i linişti pe cei care îmi poartă de grijă şi pentru a le tulbura euforia celor care şi-ar dori asta, sunt cât se poate de întreagă şi aptă de muncă, nu mă ţin captivă nici doctorii şi nici extratereştrii, ci poate doar colegii mei de la Primărie, din imaginea alăturată, imortalizată chiar acum, în sala noastră de şedinţe de lucru.

Până la următoarea (şi ultima, sper) intervenţie chirurgicală de peste circa o lună, pe care am anunţat-o în postarea de la externare, sunt la birou, în plină activitate, chiar dacă din cauza perioadei normale de refacere după operaţie, nu am multe apariţii publice”, a mai scris Gabriela Firea.





Primarul Capitalei, a fost supusă pe 22 martie unei intervenţii chirurgicale pentru remedierea unei afecţiuni a aparatului gastro-intestinal. Operaţia a avut loc la spitalul “Dr. Ioan Cantacuzino” din Bucureşti, iar potrivit reprezentanţilor Primăriei, intervenţia a decurs bine, fără niciun fel de complicaţii, pacienta aflându-se sub supraveghere post-operatorie.







Aceasta se externa apoi pe 29 martie, şi le mulţumea medicilor care au operat-o, numindu-i „îngeri salvatori”.





„A sosit şi ziua mult aşteptată a externării din spital, după intervenţia chirurgicală de săptămâna trecută! Sunt momente în viaţă în care cuvintele sunt prea mărunte pentru a descrie recunoştinţă pe care o port în suflet. Cumpenele nu se programează. Sunt zile în care te poţi prăbuşi fără voie, deşi toată lumea te ştie puternic. Sunt ore în care totul scapă de sub control şi minute decisive pentru tot ce va urmă. Fără oamenii din acest instantaneu nu pot spune cum ar fi fost azi starea şi chiar viaţa mea”, scria atunci Gabriela Firea.



