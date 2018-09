Firea, despre legea achiziţiilor publice: Nu e posibil să permiţi ca o firmă care nici măcar nu participă la licitaţie să o conteste. În continuare se întâmplă acest lucru, toţi suntem blocaţi, am fost nemulţumiţi de cum a ieşit textul

„Câtă vreme am spus toţi că nu este posibil să permiţi prin legea achiziţiilor ca o companie care nici măcar nu participă la licitaţie să conteste acea licitaţie şi în continuare se întâmplă acest lucru, fapt confirmaţi de toţi colegii mei din ţară şi toţi suntem blocaţi, şi toţi am fost nemulţumiţi de cum a ieşit textul de modificare a legii achiziţiilor, dar nimeni nu a îndrăznit să vorbească. Să nu supărăm, să nu deranjăm, suntem în an Centenar, trebuie să fim solidari, să fim uniţi, iar rând pe rând dăm decontul”, a spus Gabriela Firea, la Antena 3.





Firea a relatat un moment dintr-o şedinţă a Comitetului Executiv, în care ministrul Transporturilor, Lucian Şova, i-a prezentat lui Liviu Dragnea faptul că la toate autostrăzile din ţară sunt blocaje, iar liderul PSD a spus că "e o nenorocire".





„Să vă dau un exemplu de ipocrizie. În CEx, ministrul Transporturilor a fost invitat de Dragnea să spună care este stadiul activităţii la autostrăzi. Domnul ministru a zis ce blocaje are, dragnea a luat cuvântul – şoc - şi spune: E o nenorocire. Constat că ne spuneţi doar de probleme. Că X a contestat pe Y... Că firma cutare a contestat... că suntem blocaţi peste tot. Îmi muşcam limba. Îmi venea să explodez. Le-am făcut semn şi câtorva colegi. Nu vă supăraţi, noi am avut o dezbatere largă despre modificarea legii achiziţiilor publice”, a mai spus Firea.





Pe 7 mai, liderul PSD, Liviu Dragnea, anunţa că în şedinţa Biroului Permanent Naţional s-a discutat despre legea achiziţiilor publice, care este deja finalizată şi pusă în procedură de transparenţă. El susţinea atunci că în România n-a fost niciodată lipsă de bani, ci investiţiile au fost împiedicate din cauza “procedurilor birocratice” şi a “frânei”.





„S-a discutat şi despre legea achiziţiilor publice, este finalizată, pusă în procesul de transparenţă. Urmează să mai aibă în aceasta săptămâna (premierul – n.r.) întâlniri cu reprezentanţii administraţiilor locale şi dacă vor conveni, vor completa, îmbunătăţi legea, pentru că este şi aici o lege care a reprezentat o frână în investiţiile şi mari, şi mici din România. (...) Problema principală n-a fost niciodată în România lipsa de bani, ci procedurile birocratice şi frâna. Şi acum în ministere încă mai există oameni prin eşaloanele doi, poate chiar patru, care fac orice ca să blocheze astfel de investiţii”, spunea Dragnea.