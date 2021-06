Firea, despre Dragnea: M-a ameninţat. Asta cu moartea rămâne de interpretat. Persoane neidentificabile spuneau că dacă nu încetez o să văd eu ce o să păţesc

„M-a ameninţat. Asta cu moartea rămâne de interpretat şi de analizat, dar într-adevăr în acea perioadă primeam foarte multe mesaje pe mail, telefon, reţele de socializare de la persone mai mult neidentificate, decât identificabile, care spuneau că dacă nu încetez această dispută cu domnul Dragnea o să văd eu ce o să păţesc, o să mă aştepte, nu o să pot să mai ies public eu şi copiii mei, erau foarte multe aminţări în acea perioadă”, a declarat Gabriela Firea în emisiunea moderată de Denise Rifai.

Ea a mai completat că la acel moment a considerat că acele ameninţări trebuiau anunţate public.

„Acum putem întreba dacă eu trebuia să le pun sub tăcere şi să consider că sunt nişte vorbe aruncate sub protecţia anonimatului, sau cumva să le anunţ public. Nu ştiu cum aş proceda acum dacă aş fi în aceeaşi situaţie, atunci aşa am considerat necesar, că trebuie să anunţ şi la nivel public”, a mai completat fostul primar al Capitalei.

„Cred că întreaga ţară a aflat care a fost relaţia mea cu Liviu Dragnea”, a mai spus fostul primar al Capitalei, precizând că a fost abandonată total dup ce a ajuns primar. „Am fost lăsată singură şi le spunea colegilor din ministere să nu fiu ajutată ca să nu cresc în sondaje”, a mai spus ea.

În anul 2018, Gabriela Firea anunţa public că Dragnea vrea să o „lichideze”.