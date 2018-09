Firea, despre amnistie şi graţiere: Dragnea a vorbit doar cu câţiva apropiaţi. Nu sunt de acord cu improvizaţiile juridice care înţeleg că se pun acum la cale

„O acuzaţie pe care aş vrea să o numesc diabolică s-a transmis în ultimele zile şi ore către români, către colegii mei, către mediul de afaceri, şi anume că primarul general nu are de fapt nicio problem[ reală, că toate merg bine, că totul este roz în Bucureşti, dar este un fel de purtător de cuvânt al celor care se opun graţierii şi aministiei. Este de domeniul SF. Nu am discutat despre acest subiect. Liviu Dragnea a vorbit doar cu câţiva apropiaţi. Că idee, nu sunt împotriva niciunei legi, dar ceea ce atât eu, cât şi colegii cu care am discutat, totul trebuie să fie în deplină legalitate, ca să nu compromitem România şi ca PSD să nu treacă ruşinos prin istorie. Nu mă voi opune niciunul proiect dacă el este legal, corect conturat juridic, dar nu suntem de acord cu fanteziile, improvizaţiile juridice care înţeleg că se pun la cale“, a declarat primarul general al Capitalei.

Firea a subliniat că are loc o campanie de defăimare a sa. „Deja s-a declanşat o campanie de defăimare a mea, cum că eu sunt cea care mă opun libertăţii unor oameni politic care doresc gratierea şi amnistia Vom deconta toţi, nu doar un om, şi fac apel la toţi colegii mei să înţeleagă ca orice situaţie neclară ne poate duce pe toţi în haos. Îi rog pe cei care aşteaptă măsuri de la Parlament să ceară deplină legalitate“, a mai afirmat vicepreşedintele PSD.