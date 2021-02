Firea: Am depus la Prefectură o plângere prealabilă prin care solicităm revocarea hotărârii de consiliu de la Primăria Sectorului 1 în privinţa celor patru spitale

„Am solicitat în cursul zilei de ieri o audienţă la domnul prefect Traian Berbeceanu, s-a produs această audienţă, am venit însoţită de colegii mei parlamentari din municipiul Bucureşti şi de liderul consilierilor general domnul Bădulescu. I-am prezentat, am şi depus, am şi înregistrat în numele tuturor celor prezenţi şi în numele câtorva consilieri locali şi generali, o plângere prealabilă prin care solicităm revocarea hotărârii de consiliu de la Primăria Sectorului 1 prin care aceasta se descarcă de sarcină financiară şi am citat expunerea de motive în privinţa celor patru mari spitale de pe raza Sectorului 1”, a afirmat Firea, la ieşirea din sediul Prefecturii Bucureşti.

Ea a precizat că hotărârea Primăriei Sectorului 1 este nelegală şi imorală.

„Considerăm hotărârea aprobată săptămâna trecută, la iniţiativa doamnei primar a Sectorului 1 şi nelegală, dar şi imorală deoarece sănătatea trebuie să fie o prioritate. (…) Măcar dacă voia să se descarce de sarcina financiară să se asigure că administrarea, respectiv finanţarea este preluată de către Ministerul Sănătăţii sau de către Primăria Capitalei prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale”, a explicat senatorul PSD.





Firea a precizat că Primăria Sectorului 1 nu a trimis la Prefectură hotărârea în legătură cu cele patru spitale.





„Am aflat cu stupoare că Primăria Sectorului 1 nu a trimis încă la Prefectura municipiului Bucureşti hotărârea cu pricina. Termenul legal este mâine, ultima zi practic.(…) Considerăm că şi aceasta este o tergiversare sau de o încercare de a amâna ca Instituţia Prefectului să se exprime asupra legalităţii acestei hotărâri. Domnul prefect ne-a promis că va analiza din punct de vedere al legalităţii cu celeritate, atât hotărârea în sine, cât şi plângerea prealabilă pe care am depus-o şi că ne va transmite soluţia”, a explicat Firea.

Ea a menţionat că au în vedere consilierii PSD din Consiliul General depunerea unui proiect de hotărâre prin care cele patru unităţi medicale să fie preluate la Administraţia Spitalelor.

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, săprămâna trecută, un proiect de hotărâre care prevede transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenurilor şi clădirilor aferente a patru spitale în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti. Este vorba despre spitalele Floreasca, Grigore Alexandrescu, Oftalmologic şi de Arşi.