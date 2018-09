Firea: Decizia de a spune că lucrurile nu merg în PSD, riscantă. Dragnea ia, într-un grup minuscul, decizii majore cu impact asupra întregii ţări

Gabriela Firea a afirmat miercuri seară, la România TV, că a luat „o deczie foarte riscantă, având în vedere felul de a se manifesta al domnului Dragnea de a spune publicului larg, de a transmite românilor, inclusiv colegilor din PSD, că lucrurie nu merg bine în interiorul partidului şi se răsfrâng asupra actului de guvernare”.

Firea susţine că îi pare rău că nu a avut curajul de a se opune în urmă cu mai mult timp liderului PSD şi că nu este singura în această situaţie.

„Regret anumite momente în care eu nu am crezut sută la sută în anumite hotărâri care s-au luat, dar mi-au fost impuse de domnul Dragnea, dar la acel moment nu au am avut curajul să mă exprim public pentru că m-am gândit că voi fi acuzată că am anumite interese sau urmăresc un scop personal. În aceeaşi situaţie sunt şi alţi colegi din ţară” a mai spus Gabriela Firea.

Preşedintele PSD Bucureşti a ţinut să remarce că victoria în alegeri obţinută de PSD aparţine unei echipe şi nu preşedintelui partidului, aşa cum social-democraţii au lăsat să se înţeleagă în spaţiul public.

„Nu poate un sigur om să câştige o campanie de alegeri locale sau parlamentare. A fost o muncă susţinută a întregii echipe, cu toţii am lăsat să se transmită în spaţiul public faptul că meritul e al preşedintelui, dar nu e corect. Oricine poate să realizeze că niciodată în cazul unei formaţiuni politice nu este meritul singular al preşedintelui, pentru că aici nu eram la un maraton în care un sportiv alerga şi era meritul său” a afirmat Firea.

Primarul Capitalei l-a acuzat pe Liviu Dragnea că ia decizii care privesc întreaga ţară „într-un grup minuscul”

„Mi-am luat inima în dinţi de a spune lucrurilor pe nume şi în afara cadrului statutar pentru că am epuizat toate formele de comunicare cu domnul Dragnea, personale, întâlniri pe care le-am avut, succesive, în care am spus că nu e bine să sfătuiască doar cu două, trei persoane într-un grup minuscul pentru decizii pe care le ia, decizii majore care au impact asupra întregii ţări şi asupra imaginii României în exterior” a mai spus Gabriela Firea, care a ţinut să precizeze că a epuizat şi toate formele staturare.

"Dacă aş fi mai fi avut cea mai mică portiţă, cu siguranţă nu aş fi ieşit public, la fel colegii mei care au semnat deja acest document", a adăugat ea, referindu-se la scrisoarea iniţiată alături de Paul Stănescu şi de Adrian Ţuţuianu.