Firea: Comisia Europeană critică ce s-a întâmplat la Bucureşti. Am crezut că Dragnea o va retrage pe Dan. Nu vreau să îmi fie ruşine pe străzile din Europa

„Eu am luat cuvântul şi le-am transmis colegilor mei faptul că am vorbit ieri cu Corina Creţu care a avut o discuţie cu colegii domniei sale şi cu domnul Junker, în legătură cu situaţia din România, accentuând că ceea ce s-a întâmplat pe 10 augst nu e normal, deşi sunt de acord că instituţiile statului trebuie apărate, în sensul că intervenţia jandarmeriei a fost corectă până la un punct. Au transmis că nu au fost de acord că faptul că manifestanţi care nu au fost violenţi au fost îndepărtaţi cu gaze, trebuia extagerea celor violenţi. Aceasta repet a fost îngrijorarea comisarilor europeni. Eu am întrebat «pot să transmit aceste lucruri sau este informal?» Mi-a dat voie să transmit asta în CEx. Bineîneţeles suntem suverani, o ţară liberă, dar nu e normal să fim priviţi aşa de partenerii externi. Ca primar general am considerat că e nevoie ca ministrul de Interne trebuie să răspundă, a încercat să arunce răspunderea pe prefect, presa speculând corect că mi-ar fi apropiată, pentru că a lucrat doi ani pentru mine. Am spus că nu e corect să sufere o ţără întreagă pentru erorile de comunicare ale doamnei ministru din 10 august”, a precizat Gabriela Firea la finalul CEx-ului.

Totodată, vicepreşedintele PSD a mai spus că i-a menţionat, vineri, preşedintelui PSD Liviu Dragnea îngrijorările Comisiei Europene şi că se aştepta ca acesta să îi retragă ministrului de Interne sprijinul politic. Aceasta a mai adăugat că ar fi bine ca de acum „să nu se mai pună apropiaţi în funcţii importante”, nefiind posibilă o evaluare profesională corectă.

„Am crezut că domnul preşedinte ieri, când i-am precizat ieri toate aceste lucruri, va înţelege şi o va retrage, salvând prestigiul ţării, prestigiul ministerului, poliţia rutieră, sunt oameni foate bine pregătiţi care nu merită aşa ceva. I-am spus de discuţiile din Comisia Europeană, mă aşteptam să aibă o altă reacţie. Nu mi-a dat de înţeles că susţine tot ceea ce s-a întâmplat. Sper ca în viitor mi se va da dreptate: eu nu am apărat persoana Gabrielei Firea, nişte lucruri care mă privesc direct, ci prestigiul ţării. Eu sunt totuşi o persoană, o mamă, nu vreau să mă duc în Europa şi să îmi fie ruşine pe stradă. De ce trebuie să fim solidari în ceva incorect? Am înţeles solidaritatea până la un punct, numai pentru că se spune că dacă votăm altfel dăm muniţie opoziţiei. Nu cred că e bine ce s-a întâmplat azi în partid, dacă eram în locul ei mă retrăgeam. Poate nu e bine că oameni atât de apropiaţi de conducerea aprtidului să fie propuşi pentru astfel de funcţii pentru că iată, pot fi probleme de subiectivitate şi să nu se critice pe bază de profesionalism. Am întrebat, la alte proteste, la fel se va întâmpla? ”, a declarat Gabriela Firea.

Primarul Capitalei a mai spus la finalul CEx că ministrul de Interne Carmen Dan a prezentat un dosar cu conversaţii personale între prefectul Speranţa Cliseru şi angajaţi ai MAI, întrebându-se dacă e normal să fie spionaţi.

„Pot să fac afirmaţia că ştiu din cele pe care le-am observat în şedinţele anterioare că doamna Dan se consultă cu domnul preşedinte pe anumite subiecte şi poate şi pe acest subiect. Eu nu am făcut decât să anunţ că suntem într-un impas, că Bulgaria va avea anumite avantaje iar nouă ni se va menţine MCV-ul. E păcat. Eu în continuare rămân membru PSD, preşedinte la PSD Ilfov, la PSD Bucureşti, sunt primar general şi am o responsabilitate în plus. Nu este simplu să vezi că în oraşul pe care îl coordonezi administrativ să se întâmple atacuri pe străzi. Din nefericire am aflat că au fost două tunuri de apă defecte şi de-aia s-a ajuns la gaze.

Acum e o altă problemă că doamna ministru nu a răspuns celor afişate de mine, a venit cu nişte xeroxuri cu conversaţii ale doamnei prefect, am întrebat-o pe faţă dacă ne spionează. Erau nişte discuţii persoanale între doamna prefect şi domni din minister legate de proteste şi i-am spus că nu e normal să discutăm în cel mai important for politic astfel de lucruri. Era totul foarte bine orchestrat”, a mai completat Firea.