Firea a comasat câteva companii ale primăriei. Nicuşor Dan: Scamatorie. Preia oamenii cu funcţii de conducere şi le dă aceleaşi salarii

Dispar următoarele companii:

Compania Municipală Managementul Transportului Bucureşti S.A.

Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A.



Ambele vor fi absorbite de Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A.

Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A.

Compania Municipală Pază şi Securitate Bucureşti S.A..



Ambele vor fi absorbite de Compania Municipală Medicală Bucureşti S.A.

Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A..



Va fi absorbită de Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.

Compania Municipală Consolidări.



Va fi absorbită de Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti S.A

Compania Municipală Turistica Bucureşti S.A.

Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A.



Ambele vor fi absorbite de Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A



Reacţia lui Nicuşor Dan, candidatul susţinut de PNL, USR, PLUS şi PMP pentru primăria Capitalei:

COMPANIA MEDICALA ABSOARBE COMPANIA DE PAZA SI ALTE SCAMATORII

Gabriela Firea propune in sedinta Consiliului General de vineri inceperea fuziunilor intre mai multe dintre companiile pe care le-a infiintat. Operatiunea are doua scopuri. 1. Sa amestece raportarea financiara si operationala a mai multor companii, pentru a nu fi evidente nici pierderile nici actrivitatea dezastruoasa a acestora. 2. Sa preia oamenii cu functiii de conducere din companiile fara activitate relevanta, care ar trebui desfiintate, si sa le dea aceleasi salarii in alte companii.

Absorbirea companiei turistice si a companiei de agrement de catre compania de publicitate este confirmarea faptului ca primele doua n-au facut nimic. In loc sa fie desfiintate sunt transferati oamenii in a treia companie pentru a fi pastrati.

Aceeasi situatie la absorbirea companiei de tehnologia informatiei si a companiei de managementul transportului de catre compania de managementul traficului.

Cea mai bizara fuziune este absorbirea companiei de paza de catre compania medicala. Nu exista nicio justificare rezonabila pentru fuziunea dintre doua companii cu obiecte de activitate diferite.

Sunt firesti fuziunea dintre compania de parcuri si compania de intretinerea arborilor si fuziunea dintre compania de constructii si compania de consolidari. A fost absurda de la inceput construirea de companii separate pentru aceste activitati.

Companiile municipale infiintate de Gabriela Firea au adus prejudicii financiare considerabile Bucurestiului. Voi prezenta in curand un bilant financiar si operational al acestora.