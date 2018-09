Firea: Carmen Dan a fost prima pe lista lui Dragnea pentru postul de premier în locul lui Tudose, dar a fost respinsă în CEx

Firea a făcut aceste declaraţii la România TV, unde a reluat acuzaţiile la adresa ministrului Carmen Dan, dar şi a liderului PSD, Liviu Dragnea.





Ea a spus că ministrul de Interne a venit la şedinţa CEx cu print screen-uri ale mesajelor sale private de pe WhatsApp şi afirmat că fusese atenţionată încă de anul trecut de ministrul Carmen Dan să aibă grijă ce vorbeşte pe WhatsApp, pentru că este uşor de interceptat.





„Doamna ministru a scos dintr-un dosar, deşi nu cred că avea de unde să ştie ce voi spune eu, decât dacă îmi urmăreşte corespondenţa, probabil, a scos nişte foi şi a spus că sunt nişte print screen-uri, xerox-uri convorbiri private dintre doamna prefect şi un secretar de stat. Am întrebat: <<Doamna ministru, ne spionaţi? Ne urmăriţi? Ne controlaţi mesajele, WhatsApp-urile?>> A întors atunci discuţia şi a spus că domnul secretar de stat i-a pus la dispoziţie. I-am spus că <<dumneavostră mi-aţi spus acum un an să am grijă ce transmit pe WhatsApp pentru că dumneavoastră aveţi mesajele pe Whatsapp ale unui senator din Bucureşti şi să fiu precaută şi atentă>>. Dacă la acest nivel am ajuns. Noi ne luptăm cu statul paralel, dar parte din statul paralel e pe lângă noi, cu o doamnă ministru de Interne care vine la Comitetul Executiv pregătită în apărarea sa cu nişte mesaje private", a declarat Gabriela Firea.





Întrebată dacă a fost spionată, Firea a răspuns: "De vreme ce ştia ce voi spune eu şi nu am vorbit cu nimeni şi venise pregătită cu nişte convorbiri private pe WhatsApp şi m-a prevenit anul trecut să fiu atentă ce vorbesc pe WhatsApp că acestea sunt uşor de interceptat şi că are deja la dispoziţie, probabil de la Serviciul intern de informaţii al MAI, discuţii dintre un senator şi unele persoane... Şi nici la acest argument nimeni nu a intervenit. Dacă acesta e sensul în care se îndreaptă unii colegi..".





Primarul Capitalei i-a reproşat liderul PSD, Liviu Dragnea, că nici măcar nu a luat cuvântul în timpul şedinţei CEx în care ea i-a cerut demisia ministrului Carmen Dan, iar în acest context a spus că Dan a fost prima pe lista lui Liviu Dragnea pentru postul de prim-ministru în locul lui Mihai Tudose.





"Iniţial, eu am luat atitudine împotriva reacţiei şi comportamentului neprofesioniste ale doamnei ministru de Interne. Când am văzut că domnul preşedinte nici măcar la nivel de principii nu ia cuvântul, nu neapărat în apărarea mea, pentru că era evident că între mine şi doamna ministru recomandată de domnia sa să fie ministru, şi chiar iniţial era propusă, după ce a căzut Guvernul Tudose, să fie prim-ministru şi nu au fost de acord colegii noştri. A fost prima pe listă să fie prim-ministru, şi ştiam relaţia dintre ei. Eu nu voiam să-mi dea dreptate, în mod evident nu-mi dădea dreptate în faţa CEx, dar ca preşedinte de partid, enunţându-se acele idei argumentate de mine şi văzând apărarea slabă a doamnei ministru, măcar ar fi avut un discurs de preşedinte de partid la nivel de morală, de onestitate, de mari principii", a adăugat primarul Capitalei.





În şedinţa Comitetului Executiv al PSD de sâmbătă de la Neptun, primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia ministrului de Interne Carmen Dan, pe care o acuză că a pasat responsabilitatea asupra prefectului Capitalei pentru intervenţia în forţă a jandarmilor la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei. Solicitarea Gabrielei Firea a fost supusă la vot în CEx şi a fost respinsă.