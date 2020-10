Firea, atac la PNL: Nu pot ei fura, cât putem noi munci şi vota. Să scăpăm de Cîţu, Tătaru, Anisie şi Violeta Bau Alexandru

"Mă întreabă prieteni şi cunoscuţi ce rost mai are să meargă la vot pentru alegerile parlamentare, dacă la locale a văzut o ţară întreagă ce s-a întâmplat şi nimeni nu a luat vreo măsură. Răspunsul este simplu: tocmai de aceea! Pentru că, nu pot ei fura, cât putem noi munci şi vota! În plus, votul este singura soluţie pentru a scăpa de miniştri incompetenţi şi inumani precum Cîţu, Tătaru, Anisie, Violeta Bau Alexandru etc. Cei care, prin măsurile luate, sfidându-i pe români, au compromis economia, sănătatea, educaţia, protecţia socială. Ei ne dovedesc zi de zi, prin deciziile eronate luate, că se poate mai rău azi decât ieri şi mâine faţă de azi. Iar Orban patronează vesel-inconştient tot acest sistem guvernamental putred", a afirmat Firea, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ea a continuat spunând că scopul alegerilor parlamentare este de a se forma un nou guvern. „Un guvern care să fie format din oameni competenţi, responsabili, cu grijă faţă de salariaţi dar şi pentru investitorii care creează locuri de muncă. Acum, sfidarea conducătorilor faţă de români e maximă, pentru că s-a strâns toată puterea într-o singură “mânā” politică-preşedinte, premier, miniştri, instituţii reprezentative. Un adevărat pericol pentru democraţie!", a scris Firea.