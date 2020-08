Firea, atac la ministrul Anisie după demiterea directorului laserului de la Măgurele: Tortura politică in aceste vremuri depăşeste orice limită

„Tortura politică în aceste vremuri depăşeşte orice limită! Citiţi vă rog CV-ul impresionant al academicianului Nicolae Victor Zamfir - Directorul institutului de Fizică Nucleară „Horia Hulubei” - Laserul de la Magurele. Ei bine, a fost demis! Da, demis! De un ministru al Educaţiei care nu ştie să vorbească şi să scrie corect limba romană! Este înfiorător ce se întâmplă! Au ajuns corigenţii să-i îndepărteze pe academicieni!”, a scris pe pagina sa de Facebook Firea.

Primarul General precizează că a fost unul dintre susţinătorii proiectului de la Măgurele. „Ca senator si primar am sprijinit activitatea de la Magurele. De aceea, stiu personal cat de mult s-a implicat Profesorul Zamfir in activitatea de cercetare, in rezultatele obtinute, in formarea unei echipe internationale de cercetatori.

Datorita lui, Romania ocupa un loc meritoriu pe harta mondiala a cercetatii. Dar, iata ca s-a gasit cineva, din obscurul politicului, sa-l alunge. Realmente, este abominabil!”, a continuat Firea.

Din 2004, Nicolae Zamfir conducea Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”. Institutul de Fizică Nucleară este instituţia care implementează în România proiectul laserului de la Măgurele (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics ELI-NP), Zamfir fiind directorul proiectului încă de la lansarea acestuia.