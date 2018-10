Firea îl acuză pe Dragnea că s-a aliat cu Băsescu împotriva sa

"Când înainte de şedinţă ţi se spune că proiectele pe care le-ai propus sunt foarte benefice, dar că nu pot să voteze pentru că sunt jocuri de culise şi ei sunt mult prea mici... În Consiliu PSD are 24 de membri, ALDE are 4. Practic, majoritatea PSD-ALDE poate să voteze să fie aplicabile toate proiectele. Consilierii generali PMP au spus că este o înţelegere la nivel înalt între domnul Băsescu şi domnul Dragnea să nu mai fie susţinute cu un vot, două proiectele. Noi am avut un coleg absent motivat, într-o delegaţie. În premieră, colegii de la PMP au spus că nu vor să voteze din motivul exprimat mai devreme", a declarat Firea la Antena 3.

Primarul Capitalei a afirmat că a avut miercuri seara o discuţie cu Liviu Dragnea, căruia i-ar fi transmis că ştie că a luat legătura cu anumiţi consilieri generali pentru a-i influenţa să nu susţină unele proiecte. Liviu Dragnea ar fi negat asemenea discuţii.

Consilierul General PNL Ciprian Ciucu a semnalat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, faptul că primarul Capitalei, Gabriela Firea, doreşte închiderea unui sex shop de pe bulevardul Magheru, motivele fiind că magazinul se află pe o stradă principală, dar şi lângă un teatru. Proprietara magazinului acuză la rândul său că edilul nu are nicio bază legală pentru acest demers, toată activitatea firmei sale fiind perfect legală,