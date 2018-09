Firea: Îmi pare rău să spun, dar relaţia mea cu Dragnea este tensionată. De ce trebuie să fim solidari în ceva incorect? Avem poziţii diametral opuse

„Nu pot să afirm cu certitudine care e miza a tot ceea ce s-a întâmplat. Domnul Negoiţă i-a spus lui Dragnea că discuţiile au pornit de la faptul că eu nu spun foarte clar şi explicit că eu nu candidez la preşedinţia României. Am spus de nenumărate ori că nu doresc să candidez şi nici să conduc partidul. Atunci domnul preşedinte a afirmat că nici el nu candidează şi că împreună vom stabili dacă domnul Tăricean va fi candidatul nostru. Dar vă spun că la acest moment au aplaudat doar două persoane. Eu îl stimez pe domnul Tăriceanu, dar să ajungă PSD să nu aibă candidat la prezidenţiale e un moment istoric la modul negativ, de mare tristeţe. Stânga din România a avut mereu un candidat, reacţia din sală cred că a fost grăitoare”, a explicat Gabriela Firea.

Totodată, primarul Capitalei a mărturisit că relaţia cu Liviu Dragnea este într-adevăr tensionată şi că deşi „nu vrea să constate un război”, cei doi au păreri „diametral opuse”.

„M-a mai întrbat cineva dacă mi-e teamă să nu mi se retragă sprijinul. Eu nu prea am avut sprijin. Eu aş vrea să constat că nu e un război, dar avem poziţii diametral opuse, domnia sa consideră că nu greşeşte, iar eu nu fac decât să prezint de fiecare dată argumente. Dar eu am încredere că pe viitor se va ajunge la vorba mea şi se va demonstra că am avut dreptate”, a declarat preşedintele PSD Ilfov.