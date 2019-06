Firea: Îmi e groază că Marian Oprişan face strategia politică a PSD. O să citesc partea care nu-i aparţine

„Îmi e groază, mă îngrozesc. Dacă după elucubraţiile spuse CEx-ul trecut de către domnul Oprişan, încă ne mai bazăm pe dumnealui să ne facă strategia politică a partidului, eu ce să spun. O să citesc partea din strategie care nu-i aparţine domnului Oprişan”, a spus, luni, Gabriela Firea, întrebată ce părere are despre faptul că Marian Oprişan va face strategia partidului.Aceasta a povestit că Marian Oprişan a acuzat-o că i-ar fi scris lui Paul Stănescu, atât declaraţia de presă, cât şi un mesaj postat pe grupul de WhatsApp intern.„Domnul Oprişan l-a acuzat, de fapt, pe domnul Stănescu că nu ştie să scrie. Să nu încep eu să vorbesc despre problemele gramaticale că e chiar domeniul meu. Haideţi să fim civilizaţi şi să ne păstrăm o limită. (...) Nu este normal. După ce dumnealui l-a atacat pe Paul Stănescu pe grupul preşedinţilor PSD de pe WhatsApp, cu nişte minciuni că vrea să facă partidul mic să îl dea la domnul Ponta, şi eu l-am apărat, şi doamna Olguţa Vasilescu l-a apărat, şi domnul Buzatu l-a apărat şi de supărare că am îndrăznit noi să facem apel la înţelepciune s-a răzbunat pe mine venind cu tot felul de aberaţii”, a mai spus Firea.Firea susţine că Marian Oprişan le-a cerut lui Paul Stănescu şi soţului său să-l susţină pentru a prelua şefia PSD, pe vremea când partidul era condus încă de Liviu Dragnea.„Asta a fost toată discuţia şi i-au spus că totuşi nu decidem noi preşedintele PSD. De aici şi până la a veni să spună aberaţiile din ce este cale lungă şi eu stau să mă întreb cui îi slujea acel episod în care domnul Oprişan mă ataca pe mine pentru că nu cred că era de capul lui”, a mai spus Gabriela Firea.Aceasta susţine că nu a fcut o tabără împotriva Vioricăi Dăncilă.„Nu am făcut o grupare anti-doamna Viorica Dăncilă. Nu m-am gândit niciodată la aşa ceva. Îmi pare rău că nici măcar nu s-a preluat o altă conducere decât cea domnului Dragnea şi deja suntem împărţiţi în grupuri, grupuleţe şi nu este firesc. În loc să dăm un mesaj de unitate, un mesaj de solidaritate, deja sunt unii care nu se simt atât de bine poziţionaţi”, a mai spus Firea.

