Fifor, despre cererile de demisie primite de la Opoziţie: E treaba lor, nu au decât să-şi facă programul. A fost efectiv o eroare de înţelegere, nimic mai mult

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a comentat miercuri cererile opoziţiei de demisie îndreptate către el, în urma declaraţiilor pe care le-a făcut privind baza militară Deveselu. Acesta a explicat că nu îşi va a demisia, totul nefiind decât „o eroare de înţelegere” şi a menţionat că nu crede că există cineva care să îşi imagineze că, după 11 luni de mandat, ministrul Apărării nu ştie ce se află la Deveselu.

„E treaba lor. Nu au decât să îşi facă programul. Nu am ce să comentez la chestia asta. Am spus-o şi îmi menţin punctul de vedere fără niciun fel de problemă. Efectiv a fost o eroare de înţelegere, în ultimă instanţă. Nu cred că vreodată cineva ar putea să creadă că am putea să declarăm că la Deveselu se află rachete balistice sau că, după 11 luni de mandat, ministrul Apărării nu ştie ce se află la Deveselu. Pur şi simplu a fost o eroare de înţelegere. Eu am spus că baza de la Deveselu, care se ocupă cu rachetele balistice, pentru că, până la urmă, scutul de la Deveselu asta are ca menire principală, acolo sunt rachetele interceptoare. Sunt lucruri tehnice pe care le cunoaştem şi despre care nu am vorbit până acum. Aseară a fost efectiv o eroare de înţelegere, nimic mai mult", a declarat, potrivit Agerpres.

Mihai Fifor a mai spus şi că nu înţelege reacţiile PNL şi USR, mai ales că acestea nu au apărut deloc atunci când „s-au făcut lucruri extraordinar de frumoase pentru această ţară”.

„Chiar nu înţeleg astfel de lucruri. Cred că avem treabă foarte multă de făcut. Mă întreb de ce nu am avut astfel de reacţii şi atunci când am reuşit să realizăm lucruri extraordinar de frumoase pentru această ţară la Summitul NATO de la Bruxelles şi, mă rog, foarte multe alte chestiuni. Rolul Opoziţiei este să facă aceste chestiuni. E treaba dânşilor", a completat ministrul Apărării.

Ministrul Apărării a declarat marţi seara la Antena 3 că la baza de la Deveselu sunt rachete balistice, care nu ar putea să-l „încânte“ vreodată pe Vladimir Putin. Potrivit informaţiilor oficiale furnizate atât de NATO cât şi de armata americană, baza de la Deveselu are strict un rol defensiv.

„Evident că niciodată preşedintele Putin nu o să fie extrem de încântat de faptul că în România se dezvoltă capabilităţi militare foarte serioase. Cum ar putea fi vreodată preşedintele Putin încântat de faptul că în România avem baza militară de la Deveselu, cu rachetele balistice, cum ar putea vreodată preşedintele Putin să fie încântat că avem baza de la Mihail Kogălniceanu, populată cu militari americani şi noi insistăm în continuare faţă de Statele UNite în parteneriatul strategic să asigurăm permanenţa militarilor americani pe teritoriul românesc? Cum ar putea vreodată Federaţia Rusă să fie încântată că România îşi dezvoltă capabilităţile navale?”, a spus ministrul Apărării, marţi seară, la Antena 3.

