Fabuloasa poveste a lui Samuel Calotă: turnător, traseist, cârtiţă. Umbra lui Dragnea bântuie Guvernul şi din puşcărie

Numirea lui Samuel Calotă în funcţia de director al Institutului Naţional de Metrologie e programată pentru miercuri, prin ordin al ministrului Economiei, Niculae Bădălău, susţin sursele citate. Bădălău a fost unul dintre oamenii de încredere ai lui Dragnea, cât timp a condus PSD. Nu întâmplător a fost aleasă ziua de miercuri, o zi agitată în politică: CCR urmează să tranşeze conflictul dintre preşedinte şi premier privind numirea miniştrilor interimari, iar liderii PSD se vor reuni seara pentru a discuta despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei, deci atenţia presei va fi aţintită pe guvernare, nu pe Monitorul Oficial.

În 2015, Samuel Calotă era secretar de stat în MAI, susţinut de Gabriel Oprea. Însă şi-a pierdut funcţia după ce a fost vizat de o dezvăluire legată de Liviu Dragnea. Romică Părpălea, martorul-cheie în dosarul „Referendumul“ , în care Liviu Dragnea a fost condamnat la doi ani cu suspendare, a povestit, cu lux de amănunte, că Samuel Calotă i-a oferit bani pentru a retrage un denunţ împotriva liderului PSD. „Domnul Calotă mi-a zis: «Romică, vin cu o propunere de la Dragnea: «Vă închidem dosarul şi vă dăm suma de 100.000 de euro ca să vă retrageţi denunţul împotriva lui Dragnea». Retragerea denunţului l-am făcut la dumnealui în casă şi banii mi i-a dat pe stradă, după ce s-a dus cu declaraţia mea să verifice. 10.000 o dată şi 10.000 la jumătate de oră. Deci, după ce mi-am retras denunţul, a venit domnul Calotă, mi-a dat 10.000, s-a dus şi a verificat la poliţie. Am făcut cum mi-a dictat“, a declarat Romică Părpălea, care ulterior s-a sucit: „Am un martor că i-am dat banii înapoi lui Calotă pentru că, în momentul ăla, m-am gândit că mă filma şi înregistra şi avea o dovadă cu structurile statului împotriva mea“.

Turnător şi traseist

Samuel Calotă s-a născut la 17 februarie 1960 în Alexandria. Înainte de Revoluţie, între 1981 şi 1989, Samuel Calotă şi-a pus casa la dispoziţia Securităţii. Locuinţa sa a primit numele conspirativ „Violeta“, arată o decizie definitivă a instanţei din 2009, care i-a pecetluit eticheta de colaborator al Securităţii.

De profesie inginer, Calotă s-a ocupat în perioada 1992-2003 de administrarea unui grup de firme. La mijlocul anilor 2000 intră în politică. Odată cu înfiinţarea Partidului Noua Generaţie, Calotă este responsbil de filiala judeţeană a efemerei formaţiuni conduse de Gigi Becali şi la alegerile parlamentare din 2008 candidează pentru un loc de deputat. Nu obţine decât 532 de voturi.



După insuccesul din toamna lui 2008, trece la PDL, formaţiune care îl instalează în fruntea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Demisionează din această funcţie în septembrie 2011. Un an mai târziu, Calotă trebuia să fie candidatul Alianţei pentru Teleorman (alianţă formată din PDL şi PNŢCD) la Primăria Alexandriei. Cu o zi înainte de depunerea candidaturilor, la 1 mai 2012, Calotă dezertează: anunţă că-l susţine pe social-democratul Victor Drăguşin, primarul în funcţie al Alexandriei.



Până la alegerile parlamentare din toamnă, Samuel Calotă se apropie de formaţiunea lui Dan Diaconescu, PPDD. Rolul său: şef de campanie al PPDD Teleorman. După un an, pleacă din partidul luiD an Diaconescu şi trece la UNPR, partid aflat la Putere. În 2014, Calotă ajunge consilierul unui secretar de stat din MAI, cu susţinerea lui Gabriel Oprea, aflat la apogeul puterii sale politice. Demisionează câteva luni mai târziu după dezvăluirile lui Romică Părpălea.

Stă doar un an pe tuşă. La alegerile parlamentare din 2016, Calotă candidează pe listele ALDE, însă ratează intrarea în Senat. S-ar putea întoarce din nou la Putere, într-o sinecură oferită de Niculae Bădălău, la rugămintea lui Liviu Dragnea, aflat după gratii, la Rahova.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: