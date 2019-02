Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu: Guvernul minte fără ruşine în legătură cu spitalele regionale! E un haos total

„Acum 2 săptămâni, ministrul Sorina Pintea mi-a răspuns oficial şi mă asigura că toate cele 3 studii de fezabilitate (pentru spitalele regionale din Iaşi, Craiova şi Cluj) sunt gata. Ieri, la Iaşi, acelaşi ministru declara că doar cel pentru Iaşi este gata”, se arată într-un comunicat de presă transmis de europarlamentar.

Marian-Jean Marinescu mai spune că situaţia celor trei spitale regionale este „un haos total” şi că miniştrii se contrazic între ei.

„Mai nou (n.red.: miniştrii) se contrazic cu propriile declaraţii date sub semnătură. Declaraţia dată ieri, la Iaşi, de către ministrul Sorina Pintea, conform căreia doar studiul de fezabilitate pentru spitalul din Iaşi este gata, a scos la iveală prima minciună care poate fi probată public, negru pe alb.

Tocmai pentru că am sesizat confuzia totală a guvernului în ce priveşte construirea celor 3 spitale regionale, la începutul anului am solicitat o serie de informaţii legate de evoluţia acestor spitale, de la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Fondurilor Europene, în baza Legii privind accesul la informaţiile de interes public. La întrebarea mea, dacă cele 3 studii de fezabilitate sunt finalizate, răspunsul ambelor ministere a fost: «Proiectele studiilor de fezabilitate au fost primite de către Ministerul Sănătăţii la finalul anului 2018 şi transmise la AM POR pentru a fi notificate Comisiei Europene»”, relatează Marinescu.

„Îi solicit ministrului Sănătăţii să spună când a minţit”

Europarlamentarul PNL a mai transmis că îi solicită public Sorinei Pintea să recunoască „când anume a minţit”, precum şi să detalieze adevăratele cauze pentru care cele trei spitale regionale „vor fi probabil construite după 2021”.

„Îi solicit public ministrului Sănătăţii să spună când anume a minţit: în răspunsul oficial la adresa înaintată de mine, pe care l-a şi semnat, sau ieri, la Iaşi, când doamna ministru a dat startul amăgirilor de campanie electorală.

În doilea rând, îi solicit public ministrului Sănătăţii să spună dacă starea dezastruoasă a bugetului de stat este adevărată cauză pentru care cele 3 spitale regionale vor fi probabil construite după 2021.

Trecând peste justificările superficiale ale guvernului, singura explicaţie plauzibilă pentru refuzarea fondurilor europene actuale este starea dezastruoasă a bugetului de stat, care nu poate suporta cofinanţarea proiectului de peste 1 miliard de euro pentru cele 3 spitale regionale. Oricine cu minime cunoştinţe privind accesarea fondurilor europene ştie că beneficiarul, adică Guvernul, poate solicita redirecţionarea fondurilor din alte programe pentru a demara cât mai repede construcţia spitatelor regionale”, a conchis Marinescu.

Aflată într-o vizită de lucru la Iaşi, Sorina Pinta a explicat într-o declaraţie pentru Ziarul de Iaşi că spitalul regional va fi gata în 2024, dând de înţeles că celelalte două spitale (de la Cluj şi Craiova) încă nu au studiile de fezabilitate gata.

În decembrie anul trecut, Ministerul Sănătăţii anunţa că autorităţile române au decis să înceapă construcţia spitalelor regionale din Iaşi, Craiova şi Cluj după 2021 pentru a obţine mai mulţi bani de la Comisia Europeană, asta de şi în campania din 2016 şi în programul de guvernare PSD promitea construirea a nouă mari spitale până în 2020, opt regionale şi unul republican.

