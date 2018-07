Eugen Tomac a postat un răspuns primit de la ministrul Fifor, în care arată că, din cei 2% din PIB alocaţi pentru apărare în 2017, au fost cheltuiţi doar 1,81%

"România a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru apărare în 2017. Preşedintele Trump ne-a reamintit că Europa are nevoie de SUA pentru a-şi asigura securitatea. România are nevoie, mai mult decât oricine, de SUA. Avem nevoie de garanţii reale de securitate deoarece suntem graniţa de est a UE şi NATO”, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.

El postează un răspuns primit de la Minsiterul Apărării, în care se arată că în anul 2017 au fost cheltuiţi doar 1,81% din PIB pentru apărare, faţă de 2% cât s-a angajat România să investească.

Tomac aminteşte că preşedintele Donald Trump va cere miercuri tuturor statelor europene membre NATO să-şi respecte angajamentele militare faţă de organizaţie.

"Am vrut să ştiu dacă Guvernul condus de PSD şi-a respectat angajamentele asumate şi reafirmate atât la Washington, cât şi la Bruxelles, cu privire la alocarea a 2% din PIB pentru apărare. În 2017, an în care putem şti exact cât am cheltuit, nu am respectat un angajament care ţine de demnitatea statului şi de reputaţia noastră între statele membre NATO", a conchis acest.

Conform răspunsului pe care l-am primit de la ministrul Apărării, Mihai Fifor, România a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru apărare în 2017.