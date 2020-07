Teodorovici şi-a anunţat candidatura pentru şefia PSD: Nu poţi da din coadă pe lângă preşedintele Iohannis când calcă în picioare PSD

„Îmi anunţ candidatura în mod oficial pentru funcţia de preşedinte al PSD”, a anunţat, duminică, Eugen Teodorovici, într-o conferinţă de presă.





Teodorovici a precizat că a luat această decizie fiind ”extrem de îngrijorat pentru prezentul, dar şi pentru viitorul partidului”, dar şi pentru viitorul României.





„Sunt convins că alături de mine sunt foarte mulţi colegi în PSD şi nu numai, oameni care înţeleg că de aproape nouă luni România stă pe loc, iar asta nu se întâmplă doar din cauza pandemiei. O altă pandemie este cea care ne bântuie, care bântuie clasa politică şi care are simptome destul de grave: incompetenţă, lipsă de voinţă, laşitate şi din păcate chiar şi trădare. Guvernul PNL este un guvern incapabil, am spus-o de foarte multe ori, dar la fel de adevărat este şi faptul că PSD, de fapt conducerea interimară a partidului, lasă acest guvern să îşi facă de cap. Cel mai mare partid din România se pare că ţine morţiş să devină cel mai mic. Asta o spun acţiunile din ultimele nouă luni de zile, asta o spun şi sondajele. PSD nu poate şi nu trebuie să continue în acest mod. Nu poţi sta nouă luni în opoziţie şi să nu faci opoziţie, nu poţi da din coadă pe lângă preşedintele Iohannis în timp ce preşedintele Iohannis calcă în picioare PSD. Conducerea de azi a PSD a folosit cele nouă luni de opoziţie ca să stea degeaba şi nu cred că s-au făcut înţelegeri cu preşedintele Iohnnis, era mai bine să fii făcut decât să se datoreze această situaţie prostiei”, a mai afirmat Teodorovici.





Conferinţa de presă are loc în curtea sediului central al PSD din Bucureşti, iar conducerea formaţiunii nu a fost informată.





„Conducerea partidului nu are cunoştinţă de declaraţiile domnului Teodorovici, a facut anuntul in nume propriu”, au transmis reprezentanţii PSD, care au precizat, însă, că orice membru al partidului are acces în sediu.





PSD nu a stabilit deocamdată data congresrului, însă liderul interimar Marcel Ciolacu a afirmat, în repetate rânduri, că ar trebui să aibă loc înaintea alegerilor din acest an.