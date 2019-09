Eugen Nicolicea: Premierul nu i-a dat niciun mandat ambasadorului în privinţa votului pentru Kovesi

Nicolicea a adăugat apoi în intervenţia de la Digi24 că „orice român care accede într-o funcţie importantă europeană e un lucru bun pentru România”.

Declaraţia acestia vine în contextul în care aseară, Viorica Dăncilă a afirmat la finalul şedinţei CEx a PSD că nu susţine candidatura lui Kovesi.

„Am spus şi repet acest lucru, nu susţinem un mandat pentru Laura Codruţa Kovesi. Nu susţinem acest mandat pentru că mi se pare o abordare firească. Atunci când sunt anumite acuze, atunci când există suspiciuni asupra oricărui om, indiferent de funcţia pe care o ocupă sau pentru postul pentru care candidează, trebuie să lămurească aceste lucruri şi pe urmă să ocupe această funcţie. Deci îmi menţin poziţia pe care am avut-o până acum”, a afirmat aseară Dăncilă,



„Nu, nu este un mandat dat de premierul Dăncilă. A nu susţine pe cineva nu înseamnă că ai un mandat, ci doar că nu te implici”, a relatat azi Eugen Nicolicea.

Luminiţa Odobescu, ambasadorul României la UE, a votat pentru Laura Codruţa Kovesi, deşi premierul Viorica Dăncilă i-a cerut să voteze împotrivă. Surse diplomatice susţin pentru Adevărul că Odobescu nu a primit mandat scris din partea MAE, aşa cum cere procedura, prin urmare a votat în favoarea Codruţei Kovesi. A contat şi telefonul pe care Odobescu l-a primit de la preşedintele Klaus Iohannis în această dimineaţă.

Nicolicea, despre dosarul Rovanei Plumb: O făcătură. Nu are nicio problemă

În privinţa unei comparaţii cu situaţia Rovanei Plumb, Eugen Nicolicea e de părere că aceasta din urmă „nu are şi nu a avut nicio problemă” şi a explicat cum e diferită prezumţia de nevinovăţie în cazul lui Plumb şi al lui Kovesi.

„După cum ştiţi, Parlamentul nu votează aşa, în orb, sunt chiar preşedintele Comisiei juridice, care am văzut şi studiat dosarul, şi am propus această soluţie însuşită de Parlamentul României, care, le place unora sau nu le place, reprezintă poporul român. În momentul în care Parlamentul îşi exercită o prerogativă constituţională, orice comentarii sunt de prisos. Deci, doamna Rovana Plumb nu are şi nu a avut nicio problemă. Procurorii şi-au dus până la capăt investigaţia şi au prezentat dosarul - făcătura aceea - către Parlament. Am văzut dosarul şi ştiu exact ce spun”, a punctat Eugen Nicolicea.



- Dar nici nu poţi spune că un om este nevinovat până când un judecător nu a văzut dosarul, a intervenit jurnalista Alice Iacobescu.



- Nu, este invers: nu poţi să spui că un om este vinovat până când nu s-a pronunţat instanţa. Prezumţia de nevinovăţie este în Constituţie, a spus Eugen Nicolicea.



- De ce nu funcţionează această teorie a dvs şi în cazul Laurei Codruţa Kovesi?



- La dna Rovana Plumb era o situaţie de ridicare a imunităţii, dincoace erau argumente dacă susţii sau nu susţii o persoană în funcţii publice. La capitolul susţinere într-o funcţie publică merg şi astfel de argumente şi îndoieli, ca să spui de ce nu susţii, pe când la ridicarea imunităţii vorbeşti numai pe lege şi pe Constituţie, a insistat Nicolicea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: