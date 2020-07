Efectele (Co)vidului legislativ: 3.000 de români testaţi pozitiv n-au fost internaţi. Orban: În sfârşit, avem legea izolării

”Începând de astăzi, avem din nou la dispoziţie instrumentele pe care le are orice guvern pentru a lupta eficient contra pandemiei. Sunt reglementate prin lege măsurile specifice şi ne-a revenit practic dreptul de a putea lua măsuri de protecţie a sănătăţii publice. Reamintim românilor că în urma decizii peste 900 de pacienţi au cerut externare şi peste 3.000 de români diagnosticaţi nu au fost internaţi în spitale. Nu am putut impune izolarea, pentru toate persoanele care au fost infectate în această perioadă în urma anchetelor epidemiologice nu am putut dispune izolarea faţă de persoanele cu care au intrat în contact. Aceste două săptămâni de vid legislativ pot avea efecte negative”, a afirmat prim-ministrul.



Ludovic Orban a declarat că vor fi dispuse toate măsurile pentru a opri răspândirea epidemiei. ”Am avut reuniunea a CNSU care a luat deciziile necesare pentru pregătirea şedinţei de Guvern”, a subliniat prim-ministrul.

Legea privind carantina a intrat în vigoare marţi, la trei zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial. Pentru adopta actele administrative şi normative necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în lege, premierul Ludovic Orban are întâlniri cu miniştrii de resort, dar şi cu toţi prefecţii şi toţi directorii Direcţiilor de Sănătate Publică din ţară. De asemenea, a avut loc o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.