Ecaterina Andronescu, înainte de Congresul PSD: Viorica Dăncilă este favorizată, dar ne batem până la capăt

„Emoţiile sunt fireşti în viaţa oricărui om. Da, este favorizată, dar ne batem până la capăt. Am exprimat o opţiune şi cred că trebuie să fiu un om serios până la capăt, să-mi duc această promisiune. Colegii mei mă ştiu de atâţia ani încât nu am nevoie să-i conving suplimentar", a declarat Ecaterina Andronescu .

De asemenea, şi premierul Viorica Dăncilă a declarat că are emoţii privind alegerea sa în funcţia de preşedinte al partidului.„Am emoţii. Sunt pregătită. Am încredere în colegii mei. Cei care vor întruni votul colegilor vor conduce PSD spre victorie. Voi fi un om echilibrat şi în acelaşi timp un om ferm. PSD are nevoie de echilibru, dar şi de decizii ferme. Cred că e importantă echipa care va conduce acest partid. E nevoie ca deciziile să nu fie luate în grupuri restrânse, în fonduri statutare şi prin decizii de partid”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Premierul nu a vrut să comenteze când a fost întrebată despre afirmaţiile lui Marian Oprişan care a spus că aceasta ar fi fost „terorizată” de Liviu Dragnea.

