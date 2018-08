Drganea nu exclude o candidatură la prezidenţiale: „Din acest motiv Iohannis a dat ordin pe unitate să fiu distrus“

Invitat în emisiunea „Sinteza Zilei“, Liviu Dragnea nu a exclus posibilitatea de a candida la preşedinţie în 2019. Întrebat de Mihai Gâdea dacă în platou se află candidatul PSD la alegerile prezidenţiale de anul viitor, Dragnea a replicat: „Avem mai multe variante de candidat pentru prezidenţiale. În momentul în care vom avea o analiză riguroasă, fără patimă şi bazată pe cele mai mari şanse de câştig, o vom adopta şi vom merge cu ea până la Cotroceni.“

Preşedintele Camerei a continuat prin a afirma şi că o posibilă candidatură a lui este motivul pentru care şeful statului vrea „să îl distrugă“. „De câteva luni lui Iohannis i s-a spus că eu vreau să candidez la prezidenţiale. Din momentul acela a dat ordin de zi pe unitate, plecând de la Dumbravă, Ciocârlan, Hellvig până la Maior şi alţi membri din statul paralel, cum-necum să fiu distrus. Eu încă nu am luat această decizie, în partid nu am dezbătut acesastă posibilitate. Am discutat cu domnul Tăriceanu despre proceduri, nu despre persoane. Vom lua cea mai bună decizie privind candidatura.“