Dragoş Tudorache, la Adevărul Live, despre reforma statului şi a Ministerului de Interne

Aţi fost ministru de Interne. Jandarmii nu se uită la oamenii pe care îi ridică?

Sunt convins că în sufletul fiecărui jandarm e o luptă interioară. Ei execută ordine, pentru că altfel ar fi haos. Ce se întâmplă e că mulţi dintre jandarmii care execută asemenea misiuni au procese de conştiinţă.

Cum sunt şefii din Ministerul de Interne. Încercau să se dea bine pe lângă dumneavoastră, să fie utili?

Din păcate, în acel minister nu a existat o cultură organziaţională care să îi lase pe oameni să gândească cu capul lor. La şedinţe apăreau pe agendă diferite situaţii şi puncte. Îi întrebam ce părere aveţi. Se lăsa o linişte mormântală în sală. Nu spunea nimeni nimic. Auzeam acel: Cum ordonaţi. Însă oamenii se deschid cu timpul.

Aţi adus vorba de reformă în Ministerul de Interne. Cum ar trebui reformat ministerul? Aţi sesizat la unii dintre şefii din MAI că au afinităţi?

Nu! Pentru că a fost o condiţie pe care eu am pus-o din prima zi. Am zis că voi avea toleranţă zero dacă voi simţi că trag politic într-o zonă politică sau alta. Am zis că aştept de la ei să nu aibă partizanate politice. Le-am spus şi prefecţilor asta. Am avut doar câteva situaţii punctuale cu oameni care s-au implicat în campanie.

