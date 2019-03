Liviu Dragnea: Viorica Dăncilă şi miniştrii sunt foarte bine pregătiţi; Ce suflet să ai să blochezi alocaţiile copiilor

„Domnul Iohannis. Eu vă rog să-l aplaudaţi. Ce a făcut acest domn pentru România ? Nu aveam de gând să vorbesc despre el. Ce a făcut în aceşti patru ani ? E o întrebare atât de simplă. Atât de simplă întrebare...ce a făcut acest om cât a fost preşedinte ? Eu m-am gandit. Eu nu am găsit un lucru, o acţiune un gest cu care care să fi ajutat Rormânia

În schimb am vazut ca s-a pus deasupra legii. Zeci de dosare care au fost închise de acest om. A blocat acest Guvern ori de câte ori a putut. Ce fel de om să fii. Ce suflet să ai. Să blochezi bugetul Romaniei ca patru milioane de copii să nu primească alocatiile marite de la 1 martie. Este un om rău”

Nu vrea să facem investiţiile. A blocat numirea unor miniştri. Unde s-a mai întâmplat aşa ceva, luni de zile? M-au întrebat de ce n-aţi declanşat suspendarea? Nu mai vreau scandal. Acest om nu mai trebuie să obţină încă un mandat de preşedinte. Pe ce pune mâna strică şi face numai rău. Nu vorbeşte de bine România. Nu poţi să spui că România nu este pregătită să preia preşedinţia UE”, a declarat Dragnea la Reşiţa.

„Avem o echipă curată şi cinstită”

Preşedintele PSD s-a declarat un „pro-european convins” şi a spus despre europarlamentarii de la Opoziţie că reprezintă „un grup de interes” care „nu vor mişca un deget pentru România.

„Sunt un pro-european convins. Cred foarte mult în asta. Sunt foarte dedicat unui parteneriat mult mai intens cu Statele Unite decât avem acum. Dar în toate aceste structuri trebuie să fim patrioţi români. Asta nu trebuie să uite nimeni. Europarlamentarii noştri, viitori europarlamentari, trebuie să aibă un obiectiv major: România şi interesele României.

Românii trebuie să aleagă. Vor să trimitem acolo nişte grupuri de interese care nu vor mişca un deget pentru România sau un grup de parlamentari care vor să facă ceva pentru ţara lor. Asta e alegerea care trebuie să o facem pentru România.

Cred foarte mult în această echipă pentru că este o echipă curată şi cinstită. Este o echipă aşa cum eu îmi doresc, care nu are cheiţe, butoane în spate, care nu are alte comenzi. Are doar comanda partidului şi care lucrează pentru oameni. (...) Acest partid lucreaza pentru oameni nu pentru nişte găşti”, a mai adăugat Dragnea.

Despre mandatul la Consiliul UE: „toată lumea spune cu multă plăcere că este o preşedinţie de succes”

Dragnea a vorbit şi despre preşedinţia României de la Consiliul UE, explicând că într-o lună jumătate ţara noastră a închis mai multe dosare decât a făcut-o Austria în şase luni. Preşedintele PSD s-a lăudat apoi cu miniştrii de la Guvern, spunând că „sunt foarte bine pregătiţi”

„Am vorbit cu Victor Negrescu. Toată lumea spune cu multă plăcere că este o preşedinţie de succes. Într-o lună jumate, Guvernul Dăncilă a închis mai multe dosare europene decât prezidenţia austriacă în 6 luni. De ce? Pentru că suntem foarte bine pregătiţi.

Viorica Dăncilă, premierul, miniştrii sunt foarte bine pregătiţi. Nu le este teamă nu se sperie, cu toate că au primit presiuni de la lideri mari europeni.

Cu ce a ramas Iohanis ? Cu minciuna. Cu ce au rămas cei de centru dreapta? Cu minciuna”, a mai precizat şeful PSD.



