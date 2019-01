Dragnea dă vina din nou pe BNR pentru cursul euro: Mi-aş fi dorit să ne sprijine şi să pună pe primul plan bunăstarea românilor

"România a încheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde în plus faţă de anul 2016, reprezentând o creştere de 32%!!PIB-ul României a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei în plus faţă de 2016, adică o creştere de 25%!! Sunt cele mai mai creşteri, în doi ani consecutivi, din istoria României!”, a scris Dragnea pe Facebook, duminică.

Potrivit hotnews.ro, într-un răspuns la un comentariu, printre puţinele favorabile, liderul PSD susţine că "atât Produsul Intern Brut, cât şi veniturile bugetare ar fi putut fi cu cel puţin 10% mai mari dacă toate instituţiile statului ar fi urmărit interesul României, si nu destabilizarea actualei coaliţii".

Dragnea îi răspunde şi unei persoane care îl întreabă când se va reuşi stoparea "exportului de tineri" din România. Liderul PSD spune că acest lucru se va întâmpla când va creşte nivelul de trai şi se laudă că până la sfârşitul anului 2020 acesta va ajunge la 68-70%: "În momentul în care nivelul de trăi va fi mai apropiat de media Uniunii Europene. În 2016 acesta a fost de 58% din media Uniunii Europene, iar noi am reuşit să îl creştem la 63% în 2018. Ne propunem că până la sfârşitul anului 2020 acesta să ajungă până la 68-70%".

În dialogul cu puţinii internauţi care laudă prestaţia PSD şi cărora le-a răspuns, Dragnea a atacat din nou Banca Naţională.

"Toate măsurile bune sunt anulate de creşterea exagerată a cursului de schimb, a ROBOR-ului, etc. Cum e posibil că bulgarii să aibă din 2007 acelaşi curs de schimb, adică 1 EUR=2 Leva, iar la noi să fie hoţia asta a băncilor? Ştiu, mulţi or să spună că bulgării nu îl au pe Isărescu, ok, dar PSD ce măsuri economico-financiare ia să contracareze asta? De plânsete şi vaiete m-am cam săturat...", scrie cineva. Răspunsul lui Dragnea: "Bulgarii au luat măsură să lege cursul leva de euro(adică să rămână fix) cu acordul Băncii Naţionale, în timp ce BNR nu. Noi nu putem să contracarăm deciziile BNR. O prima măsură referitoare la ROBOR a fost luată prin ordonanţa 114, iar în ceea ce priveşte cursul, acesta va reveni în parametrii normali. Sigur că mi-aş fi dorit că şi Banca Naţională să ne sprijine şi să pună pe primul plan bunăstarea românilor".

În mai puţin de 20 de ore, postarea liderului PSD a adunat peste 4.200 de comentarii, în aproape toate fiind criticat.

