Dragnea, la Topoloveni: De ce să voteze românii cu PSD? Pot să nu voteze şi chiar îi rog să se gândească foarte bine

„De ce să voteze românii cu PSD? Pot să nu voteze şi chiar îi rog să se gândească foarte bine. Ce am făcut noi de când am avut alegerile din 2016? Să o luăm cu tinerii”, şi-a început Dragnea discursul.



El a vorbit de măsurile guvernării pentru tineri şi a apreciat că este realizabilă reducerea cu 50% a tarifului pentru cursele aeriene interne în cazul studenţilor.



Liderul PSD a trecut apoi la gricultură.



„Am constatat că avem nişte produse deficitare, şi anume legumele şi fructele. Păide ce am ajuns cu aceste produse deficitare? Ca să importăm sute de tone de fructe şi legume din afară şi pe care le ştiţi că sunt foarte gustoase. Eu de mult nu mai mânănc roşii străine, pentru că am tot încercat şi toate au acelaşi gust, adică de rumeguş. Şi am zis să începem un program pentru roşii, pentru tomate. (...) Visul meu să nu mai avem o palmă de pământ lăsată pârlog în România”, a susţinut Dragnea.



Mai mulţi protestatari care îl aşteptau, vineri, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la Topoloveni, în judeţul Argeş, au fost ridicaţi de către jandarmi şi duşi la sediul Poliţiei din localitate, unde se află şi la ora difuzării acestui material.

