VIDEO Dragnea o somează pe Dăncilă să nu demisioneze, cere judecata CEx şi o aruncă pe Firea în cursa pentru Cotroceni

„Nu sunt rezultate care să bucure PSD. Trebuie făcute analize rapid. Am înţeles că un coleg a făcut o propunere: eu, în viaţă, mi-am asumat şi ce am făcut, şi ce nu am făcut. La fel o să fac şi acum. Eu nu-mi asum astfel de lucruri pe Facebook, nici ascuns printr-o ţară apropiată, ci într-o discuţie în CEx“, a declarat preşedintele PSD.

De asemenea, liderul PSD a adus în discuţie şi tema prezidenţiabilului social-democrat. „PSD trebuie să-şi desemneze un potenţial candidat. ALDE îl susţine pe Tăriceanu. Nu hotărăsc eu cine candidează, hotărăşte CEX. Cred că analiza trebuie făcută între Gabriela Firea şi Tăriceanu“, a continuat Liviu Dragnea.

„În iunie să se organizeze un Congres pentru stabilirea candidatului. PSD a mai trecut prin astfel de momente, în 2015, când preşedintele şi-a dat demisia pe Facebook. Le cer colegilor mei să ţină unit partidul. Îi soliciti doamnei Dăncilă să nu care cumva să-şi depună mandatul, indiferent de presiuni. Programul de guvernare trebuie dus la capăt. Eu nu sunt ca preşdintele României care nu respectă votul“, a mai afirmat liderul PSD

Întrebat dacă se teme de o condamnare luni, când are ultimul termen, Dragnea a răspuns. „Nu mă tem de nimic. Dacă mă temeam, eram preş, eram slugă, iar PSD era un partid cuminte. Niciodată n-am făcut altceva decât a zis partidul. A fost o furtună a urii. Nu cred că trebuie să se rupă coaliţia. Sper ca ALDE să treacă pragul de 5%“ a completat Dragnea.

Liderul PSD a declarat, ironic, faptul că vina sa nu e pentru aceste alegeri, ci pentru o decizie mai veche. „Vina mea e că am acceptat să fiu preşedintele partidului în 2015. În diaspora, alegerile le organizează ambasadorii, numiţi de Iohannis şi Cioloş“, a mai spus Liviu Dragnea.





Mii de români din diaspora au fost nemulţumiţi de organizarea alegerilor, aceştia fiind nevoiţi să aştepte la cozi uriaşe pentru a putea vota. Deşi s-au mobilizat de la prima oră a dimineţii, românii din străinătate s-au confruntat cu mai puţine cabine de vot şi mai puţine ştampile, care au dus la huiduieli în stradă împotriva PSD. Unui român din Germania, care a stat ore bune la coadă pentru a vota la secţia deschisă în Karlsruhe, i s-a făcut rău, dar a refuzat să plece cu ambulanţa până nu a votat.

Potrivit unor sondaje interne ale partidelor, în partea a doua zilei, PSD, PNL şi USR PLUS ar fi împărţit cele trei locuri. Astfel, conform unor date discutate în PSD şi obţinute de Adevărul, pentru ora 16.00, PSD şi PNL se află la egalitate, cu 27%, iar pe locul trei vine USR-PLUS, cu 23%. De partea cealaltă, potrivit unui sondaj PNL, liberalii sunt pe primul loc, cu 29%. Locul 2 e ocupat de PSD, cu 26%, în timp ce podiumul e completat de USR-PLUS, cu 21%. Ambele sondaje au dat PMP, UDMR, Pro România şi ALDE la limita de 5%.

