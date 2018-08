Dragnea a pus tunurile pe serviciile secrete. Hellvig, Vlase, Maior şi Coldea, atacaţi dur de liderul PSD. "Mă enervează foarte tare"

Liviu Drganea, la Antena 3: Din statul paralel fac parte unii din conducerea SRI.

Moderator: Vă referiţi la Eduard Hellvig?

Dragnea: Nu ştiu dacă el, dar nu îi stăpâneşte pe cei care au fost în statul paralel şi care acum încă sunt în SRI. Îmi pare rău pentru el, am fost prieteni. Iohannis a dat ordine acestei mafii.

***

Moderator: Ce avertizări aţi primit în legătură cu protestele?

Dragnea: Niciuna. Primesc foarte puţine informaţii. Apropo, niciuna de la SIE.

Moderator: Domnul Vlase nu s-a instalat încă.



Dragnea: Probabil, are nevoie de vreo 2-3 ani. Nu mi-a dat niciun mesaj. Să-şi facă treaba acolo. N-am nici dubii, nici speranţe.

***

Moderator: Cât de mult rău vă face informaţia că Florian Coldea este consilierul dvs?



Dragnea: Mă enervează foarte tare. N-am mai vorbit de un an şi jumătate cu el. Nici direct, nici faţă în faţă. Nu am nevoie să-l iau consilier pe Coldea. Eu mă consiliez cu colegii de partid. Coldea nu a fost străin de condamnările mele în dosarul Referendumuui. Nici el, nici Maior. Nu pot să am o relaţie de prietenie cu Maior şi cu Coldea. Am tot aşteptat să mă invite Claudiu Manda la Comisie, văd că nu m-a invitat, nici nu pot să zgârii la uşă. O să facem o emisiune şi o să spun lucuri importante.

Moderator: Ce aţi vorbit ultima dată cu Coldea?



Dragnea: Era 1 decembrie 2016, când eram ţinuţi la gard. Cei de la SRI invitau partidele din Opoziţie, membrii Guvernului la o fasole tradiţională, pe aici prin Primăverii. Atunci am vorbit ultima oară. Nu am încredere în Coldea. Pentru condamnarea din dosarul Referendumului îi suspectez pe Coldea, pe Ciocârlan, pe Dumbravă, pe mai mulţi. Eu eram aproape sigur că voi fi condamnat. Viaţa merge înainte.

Moderator: Cine a fost mai nociv, Maior sau Coldea?



Dragnea: Maior. El a conceput proiectul politic al lui Ponta. El şi când era şef la SRI era implicat în politică. Era implicat în toate partidele. Nu era o zână, iar Coldea cel rău. Coldea nu putea să facă nicio acţiune fără aprobarea lui Maior.