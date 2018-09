Dragnea pune Guvernul să-şi asume amnistia şi graţierea: Lucrurile nu pot rămâne aşa. Nu am dat un deadline fix

"Am cerut să se discute în Guvern să se vadă ce acte normative să fie adoptate pentru ca oamenii care ori au fost condamnaţi pe nedrept, să poată să aibă şansa să nu ispăşească în continuare pedepse nevinovaţi. Nu ştiu care e aia, amnistie, propunerea domnului Toader cu revizuirea. România are această problemă pe masă, a fost scoasă din matca constituţională. Ne facem rău ca naţiune dacă încercăm să punem această problemă sub preş. Lucrurile nu pot rămâne aşa, Guvernul trebuie să îşi asume. Nu am zis când, ziua, ora", a precizat liderul PSD.

Liviu Dragnea i-a mai cerut Vioricăi Dăncilă şi Executivului să adopte o Ordonanţă de Urgenţă prin care să anuleze toate protocoalele încheiate de Parchetul General şi efectele acestora.

"La grupurile parlamentare s-a discutat şi despre protocoale. Nu despre cel transmis de SRI, ci despre celălalt despre care nu vor să vorbească. I s-a cerut doamnei Dăncilă să adopte o Ordonanţă de Urgenţă pentru anularea acestor protocoale şi a efectelor acestora. Noi avem un proiect în Parlament, lansat de mine şi de domnul Tăriceanu. Două treimi din magistraţi să aibă dosare penale ridică mari semne de întrebare", a mai completat preşedintele Camerei Deputaţilor.