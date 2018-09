Dragnea: PSD-ALDE va avea un candidat comun la prezidenţiale. Nu am ca obiectiv să candidez. Încă cinci ani cu Iohannis înseamnă dezastru pentru România

„În opinia mea, trebuie să avem un candidat comun la alegerile prezidenţiale, nu am stabilit să nu fie de la PSD. Nu era firesc să hotărâm doar eu şi Tăriceanu. Încep discuţiile în partid. Trebuie să stabilim întâi că da, vom avea candidat comun, ce liste vom avea la europarlamentare. Ar fi dificil să avem liste separate la europarlamentare, dar candidat comun la prezidenţiale. Nu s-a luat o decizie nici la ALDE, nici la noi. Eu am spus că nu am ca obiectiv esenţial în viaţă să candidez la prezidenţiale. Sunt foarte importante, dar noi nu trebuie să ne lăsăm scoşi de pe linia pe care am pornit. Nu am avut niciodată obiectivul de a candida la prezidenţiale şi nu cred că se va schimba ceva în continuare. Cel mai important lucru e ca Iohannis e să nu mai fie preşedinte. Încă cinci ani cu Iohannis înseamnă dezastru pentru România. Este mult mai important obiectivul faţă de orgoliile altora. Nu cred că va apare un motiv celest, extraordinar ca să se schimbe asta“, a afirmat Dragnea.

