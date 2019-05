Dragnea: Ieri la ÎCCJ voiau să vină să mă susţină 10-15.000 de oameni. I-am oprit să nu apară incidente

Întrebat de sesizările CCR şi procesul său de la Curtea Supremă, Liviu Dragnea a precizat că nu are emoţii „pentru că sunt complet nevinovat”. În privinţa preşedintelui PSD, speţa de la CCR, la fel ca şi cea de la ÎCCJ, „e destul de clară”.

„Eu nu mai am de mult emoţii, pentru că sunt complet nevinovat. Ce va decide instanţa, vom vedea. Nu poate nimeni să oprească specualţiile cu aceste coincidenţe. În aceeaşi zi, CCR trebuia să judece o speţă destul de clară, la fel şi ÎCCJ. O să vedem pe 27 mai. Am văzut că mulţi leagă sentinţa de rezultatul votului. Nu se mai feresc: se asumă că sunt decizii politice. Ar trebui să fie o decizie bazată pe probe, probe care nu există. O fi bine că am ajuns aici?”, a subliniat liderul social-demcorat.

Dragnea a vorbit apoi şi despre oamenii care au mers ieri să-l susţină la Înalta Curte, deşi acesta nu se afla acolo. Preşedintele PSD afirmă că era vorba de „10-15.000 de oameni” care doreau să vină, însă i-a oprit pentru a nu apărea incidente.

„Sunt bucuros că n-au venit toţi cei care voiau să vină să mă susţină. Era vorba de 10-15.000 de oameni care voiau să vină. Am aflat şi i-am oprit, pentru că nu voiam să apară incidente. Ceilalţi sunt cei pe care îi vedem la mitinguri şi care au făcut presiune. E o presiune fără perdea şi o ameninţare la adresa judecătorilor. Mi se pare profund nelegal şi sunt acţiuni care au rolul de a influenţa Justiţia”, a conchis Dragnea.

