Bieţii de ei, nici n-au ieşit din tulburările diplomatice, economice şi dilemele militare create de încercarea de lovitură stat militară din Turcia, că vine acum domnul Dragnea, cu forţa pe care i-o dau poziţiile sale de excepţională forţă şi reprezentativitate la nivelul statului român, să spună că şi la noi fuse tocma la fel, cu forţe paramilitare care au beneficiat de finanţări externe şi al căror scop a fost ocuparea prin forţă a clădirii guvernului.

Iată declaraţia respectivă:

„Noi, pe 10 august, am avut suficiente elemente, sunt suficiente elemente ca să vorbim de o tentativă de lovitură de stat. Au fost proteste finanţate, se pare că şi din extern... Eu sunt absolut convins că săptămâna viitoare vor ieşi public (dovezile – n.n.). Eu am auzit că săptămâna viitoare o să iasă. E mai puţin important de unde (am informaţiile – n.n.), dar sunt sigur că vor ieşi informaţii despre faptul că s-au finanţat aceste proteste, că au fost organizaţi tip paramilitar, că au vrut să ocupe prin violenţă sediul Guvernului şi au provocat întruna jandarmii. Astea sunt elemente ale unei tentative de lovitură de stat. Eu sper ca DIICOT şi Parchetul General să ancheteze şi să-şi facă datoria faţă de ţară şi de stat, nu faţă de unii indivizi sau de alte grupuri de interese, pentru că în faţa unor evidenţe, dacă vor ieşi aşa cum am auzit eu, este foarte greu să se mai ascundă adevărul. Noi ce trebuia să facem? Şi asa s-a urmărit prin toate acţiunile, Iohannis, Cioloş, PNL, USR, inclusiv ale lui Lazăr, să se intimideze Jandarmeria. De ce? Ca să pregătească, probabil, o altă acţiune în care jandarmii să se dea de o parte şi să paralizeze instituţiile statului.“

Dacă are dreptate, dacă are dovezi, dacă povestea nu seamănă cu cealaltă, spusă tot la ceas de seară pe acelaşi ton dramatic, cea privitoare la echipa de asasini profesionişti care veniseră să-i ia beregata conform unui scenariu de film cu buget extrem de redus, atunci dl. Dragnea detonează acum o bombă care poate rade, de la fundaţie, foarte multe dintre instituţiile acestui stat. Plus că, fără ezitare, transmite un semnal care va fi luat în vedere şi analizat de serviciile de analiză ale serviciilor de informaţii din ţările aliate şi nu numai, inducând apariţia unei probleme majore de sistem într-o ţară membră NATO şi UE, vulnerabilitate majoră pe flancul de sud-est al Alianţei.

Pe pla intern, declaraţia domnului Dragnea indică (repet, în cazul în care se va dovedi adevărată) că instituţiile de forţă ale statului fie că sunt depăşite sau incompetente sau au fost prinse cu pantalonaşii în vine, fie că sunt, parţial sau în totalitate, de partea conspiratorilor. Mai precis: SIE nu ar fi ştiut nimic de ce se pregătea în afară în scopul atacării instituţiilor guvernamentale şi preluării ilegitime, prin forţă, a puterii, totul printr-o lovitură de stat finanţată şi pe canale externe. Sau, dacă a ştiut, n-a spus. La fel SRI, SPP, STS, DIA, cele care dispun de structuri proprii de informaţii şi oameni care ar trebui infiltraţi adânc în mediile susceptibile de a produce asemenea mişcări de maximă gravitate.

Punerea unui asemenea semn de întrebare asupra competenţelor lor profesionale sau o umbră asupra loialităţii lor faţă de interesele superioare ale ţării şi nu faţă de persoane sau grupuri, cum aminteşte domnul Dragnea, este o acuzaţie de asemenea gravitate încât nu ar trebui să fie făcută decât cu maximă responsabilitate, cu dovezile necesare aduse imediat în faţa reprezentanţilor justiţiei. Situaţia, odată confirmată, ar putea deveni extrem, extrem de gravă pentru România deoarece instituţiile respective fac parte atât din structura de rezistenţă a sistemului securităţii naţionale, dar şi din reţeaua integrată pusă la punct în cadrul NATO şi UE.

Faptul că dl. Dragnea anunţă cu atâta siguranţă că evenimentele de pe 10 august pe larg prezentate în presa din întreaga lume drept o intervenţie de o volenţă nejustificată şi disproporţionată împotriva manifestanţilor, ar fi de fapt o încercare de lovitură de stat cu organizare paramilitară, schimbă total registrul interpretării. Ar trebui, dacă cineva îl va crede pe liderul celui mai important partid politic de la noi, ca în cancelariile din întreg spaţiul euro-atlanic trebuie să fie difuzată cu maximă rapiditate şi în regim de cod roşu informaţia că în România circulă în libertate nu numai ucigaşi profesionişti ci activează şi unităţi paramilitare antrenate şi acţionând pe baza unor planuri concepute de duşmani din străinătate.

Caz în care informaţia dată de domnul Dragnea deschide două drumuri perfect logice, fiecare cu un potenţial enorm de explozie.

1. Planul, finanţarea şi organizarea locală a acţiunii de atac au aparţinut unor entităţi ostile din UE sau din spaţiul euroatlantic care se opun, în ordine, domnului Dragnea personal, domnului Dragnea şi Guvernului său, domnul Dragnea şi Parlamentului, domnului Dragnea ca simbol al României independente şi suverane.

2. Planul, finanţarea şi organizarea locală a acţiunii de atac au aparţinut unor entităţi inamice NATO şi UE care şi-au dorit preluarea prin forţă a Guvernului (bine că domna Dăncilă era în vacanţă în momentul respectiv) pentru a scoate ţara din NATO şi UE în dorinţa de a o muta în alt sistem de alianţe.

Oricum, ne asigură dl.Dragnea, au existat linii de finanţare externă pentru organizarea paramilitară a atacului, asta presupunând că are informaţii foarte precise despre canalele ilicite prin care au putut circula sumele de bani folosite pentru finanţarea unor asemenea acţiuni teroriste cu potenţial maxim de destabilizare la nivel naţional.

Chiar aşa?

Da, oricât vă vine greu să credeţi, chiar aşa raţionează cei care, spre exemplu, evaluează intensiv climatul de securitate oferit de România pentru desfăşurarea multiplelor reuniuni de toate felurile, la nivel înalt şi foarte înalt, ce urmează să aibă loc în ţara noastră în perioada de şase luni în care vom deţine Preşedinţia rotativă a Consiliului UE.

Oricum se uitau cu atenţie, dar acum, după cele spuse de dl. Dragnea, se vor uita şi mai abitir, cu spaima că, dacă e adevărat, se vor confrunta într-o ţară membră NATO şi UE cu tipul de riscuri de securitate cărora trebuie să le facă faţă în zone instabile şi ce dezvoltări incerte din lumea a treia. Şi să imagineze scenarii de protecţie corespunzătoare pentru demnitari, reducând la absolut minimum necesar prezenţa acestora, dura şi traseul deplasărilor în România. Nu de alta, dar asasinii plătiţi tot n-au fost prinşi şi, cât despre celelalte, să vedem dacă dl. Darganea ştia ceva serios.

Dacă nu, termenul halima pare să definească perfect situaţia în care suntem şi lipsa de perspective de care dispunem.