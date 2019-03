Dragnea, despre mutarea ambasadei din Israel: Trebuie abordat subiectul în CSAT şi luată o decizie. Câştigăm o relaţie specială cu Israel

Întrebat despre analiza întocmită de ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, privind mutarea ambasadei României din Israel, Dragnea a explicat că a văzut-o, însă „nu are finalitatea pe care mi-o doream eu”. Acesta a mai adăugat că subiectul ar trebui abordat de CSAT



Cred că într-un timp rezonabil, în CSAT trebuie abordat acest subiect şi luată o decizie. Dăncilă a exprimat punctul de vedere asumat şi pe care îl susţine şi Guvernul. Israelul are dreptul să hotărască unde să aibă capitala. Doar schimburi de replici nu ajută”, a declarat Dragnea.





Preşedintele PSD l-a atacat apoi pe Klaus Iohannis, acuzându-l că timp de doi ani nu a numit un ambasador român în Israel.







Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus şi că prin mutarea ambasadei, România ar câştiga o „relaţie specială” cu Israelul şi a spus despre anularea vizitei lui Abdullah al II-lea al Iordaniei că ar fi putea fi vorba de nişte informaţii false.







România a avut tot timpul o relatie foarte bună cu Statele Arabe şi le avem în continuare. Nu am de unde să ştiu care sunt cauzele, motivele. Nu ştiu dacă cauzele sunt reale (n.r.-referitoare la anularea vizitei regelui Abdullah II-lea al Iordaniei). Cert este că suntem cu un subiect pe masă care trebuie închis. (...) Nu putem să fim o ţară care nu se ocupă de subiecte importante”, a declarat Dragnea.



„Eu am văzut-o. Mie nu mi s-a părut că e o analiză care să indice o variantă anume. E o analiză bună, dar nu are finalitate pe care mi-o doream eu. Dar subiectul mutării ambasadei e un subiect care trebuie finalizat ca discuţie şi decizie. Eu mi-am exprimat susţinerea pentru mutarea ambasadei. Decizia oficială nu e la mine.„În acelaşi timp o problemă pe care o avem noi e refuzul de doi ani al lui Iohannis de a numi un ambasador în Israel, cu toate că a primit mai multe propuneri. Nu cred că s-a mai întâmplat aşa ceva. Pentru mine e de neînţeles”, a adăugat şeful PSD.„Sunt momente în istoria oricărei ţări în care are nevoie de sprijin. Noi avem o relatie foartet bună cu China pentru că România a fost printre primele ţări care a recunoscut China. Putem folosi acest moment de sprijin al Israelului pentru a avea o relaţie şi mai bună cu Israelul. Este un poţential foarte mare. Sunt foarte multe investiţii care se pot aduce în România. De asemenea e şi o dorinţă din partea SUA. Deci Romania nu ar avea de pierdut, doar de câştigat. Este punctul meu de vedere. Ceea ce ne face cel mai rau este ca discuţia nu se închide.

