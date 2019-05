Dragnea, despre Iohannis: Cel mai mare mut din politică a început să facă gălăgie. Face zgomot pentru a nu se auzi zornăitul banilor în buzunarele voastre

Armele adversarilor noştri sunt mult mai periculoase L-aţi auzit pe cel mai mare mut care l-a dat politica românească. A început să facă gălăgie. Credeţi că are Iohannis vreun proiect de ţară, are vreun gând bun pentru România. Nu are. Fac gălăgie pentru a acoperi sunetul creşterii economice, sunetul scos de motoarele industriei, e sunetul scos de creşterea salariilor, e zornăitul banilor în buzunarele românilor De ce credeţi că face acest zgomot? Să nu se vadă că România creşte.“, a declarat Liviu Dragnea, la mitingul PSD de la Dâmboviţa.

Liderul PSD a subliniat că celelalte partide ar fi de securişti şi că Iohannis vrea să câştige alegerile cu sprijinul procurorilor. „Azi ne confruntăm cu un război securist dus de Iohannis. Ăsta nu poate să ţină minte 2 întrebări. Hal de preşedinte al unui ţări“, a completat Liviu Dragnea.

Preşedintele social-democrat a subliniat că el nu va fi îngenuncheat sau oprit, chiar dacă pe urma sa ar fi procurorii DNA. Nu în ultimul rând, Dragnea a precizat faptul că Iohannis a dus un război contra românilor şi a promovat dezbinarea între cetăţenii aceleiaşi ţări.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: