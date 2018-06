Dragnea, despre întâlnirea Lăzăroiu - Tănăsescu: CCR a început să-i deranjeze şi trebuie destabilizată pentru că nu mai execută comenzi

"În America, care e partenerul nostru strategic şi către care eu mă uit cu drag şi aş dori să avem sistemul de acolo, cred că acea doamna era invitată imediat undeva să dea nişte explicaţii mai grele şi preşedintele era băgat în anchetă imediat", a declarat Dragnea la Şcoala politică TSD de la Neptun, concluzia sa fiind: "Curtea Constituţională, care este printre puţinele instituţii pe care încă nu le au în buzunar şi care a început să-i deranjeze, trebuie să fie şi aia destabilizată. Pentru că nu mai execută comenzi. Deciziile Curţii Constituţionale pe unii ne supără, pe alţii îi bucură, depinde cum privim".



Dragnea a oferit exemplul de la referendumul pentru suspendarea preşedintelui, din 2012.

"Noi, PSD, am luat vreo măsură atunci când în 2012 Curtea Constituţională a adoptat acea erată şi votul a 7,4 milioane de români a fost anulat? Nu am făcut nimic. Doar am fost supăraţi şi am criticat, dar atât", a spus liderul PSD, adăugând: "Când Curtea Constituţională a României a spus că legea referendumului este constituţională, dar peste un an, am făcut ceva? Nu! Este totuşi Curtea Constituţională a României. Şi asta trebuie destabilizată pentru că l-a deranjat pe rege".

Judecătorul constituţional Petre Lăzăroiu a declarat pentru DCNews că a avut JOI o întâlnire cu consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu, aceasta spunându-i că fundaţia VeDem Just îi cere preşedintelui să emită un decret de revocare a sa de la CCR. Lăzăroiu spune că mandatul său este perfect legal şi că ”se vrea neapărat să se creeze o presiune”. Ulterior, judecătorul CCR a declarat pentru G4Media că Simina Tănăsescu nu i-a cerut să demisioneze şi nici nu s-a simţit presat din partea acesteia. Administraţia prezidenţială a precizat pentru DCNews că Simina Tănăsescu este în concediu şi s-a întâlnit la Facultatea de Drept cu Petre Lăzăroiu, iar între cei doi a avut loc o discuţie pur teoretică pe marginea solicitării asociaţiei civice VeDem Just, o discuţie tehnică, între doi profesionişti de drept constituţional, care nu a implicat în niciun fel instituţia Preşedintelui României.





”Ieri, 14 iunie, orele 14:30 - 15:00, am avut o întâlnire cu consilierul prezidenţial pe probleme juridice, doamna Simina Tănăsescu, la cererea acesteia, nu la cererea mea. Printre altele, mi-a spus că are o sarcină ingrată şi, când am ajuns în birou la dânsa, mi-a arătat pe o hârtie, care a circulat acum ceva vreme de la fundaţia VeDem Just, care cerea, nici mai mult, nici mai puţin, preşedintelui CCR să pună în discuţie mandatul meu. I-am spus că este o aberaţie, dar dumneaei mi-a zis că preşedintelui i se cere un decret de revocare a mea din funcţie. I-am spus că preşedintele nu are această prerogativă, pentru că revocarea se face doar de către plenul CCR. Mi-a răspuns: «Da, aşa este, numai că, dacă noi nu dăm curs şi preşedintele nu emite decretul, asociaţia ne va da în judecată, iar dacă-l emitem, ne vei da tu în judecată». Zic: «Evident că o să vă dau în judecată». Nu ştiu dacă doamna profesor a vorbit în nume personal sau în numele preşedintelui, dar, după felul în care am fost anunţat, după felul în care s-a purtat discuţia, cred că se intenţionează emiterea unui decret, chiar dacă este fără valoare juridică, de revocare a mea. Repet, preşedintele nu are posibilitatea legală de a da acest decret”, a declarat Petre Lăzăroiu pentru DCNews.





În opinia sa, problema nu ar fi atât a sa, cât a CCR: ”Dacă se dă un astfel de decret şi eu îl voi contesta, fireşte, până se pronunţă justiţia, preşedintele poate spune: Nu o revoc pe doamna Kovesi, întâi trebuie să mă lămuresc cum e cu mandatul lui Lăzăroiu”.Administraţia Prezidenţială a confirmat întâlnirea, dar a precizat că Simina Tănăsescu este în concediu de odihnă, iar discuţia a fost pur teoretică.





”Consilierul prezidenţial doamna Simina Tănăsescu s-a întâlnit joi, 14 iunie a.c., cu judecătorul Petre Lăzăroiu la sediul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti pentru a-i înmâna acestuia două cărţi de specialitate pe zona dreptului financiar. Menţionăm că în aceste zile consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu se află în concediu de odihnă tocmai pentru că desfăşoară activităţi didactice. În acest context, a avut loc o discuţie pur teoretică pe marginea solicitării asociaţiei civice VeDem Just, o discuţie tehnică, între doi profesionişti de drept constituţional, care nu a implicat în niciun fel instituţia Preşedintelui României. Drept urmare, sunt complet neadevărate şi nefondate orice fel de speculaţii sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecătorului Petre Lăzăroiu”, a transmis Administraţia prezidenţială.





Ulterior, Petre Lăzăroiu a declarat pentru G4Media: ”Doamna Tănăsescu nu mi-a cerut să-mi dau demisia. Nu m-am simţit presat din partea ei”.