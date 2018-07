Dragnea, despre întâlnirea Iohannis-Dăncilă: Se pare că a avut loc la solicitarea Bruxelles-ului

Liviu Dragnea a declarat, duminică seară, la România TV, că „se pare" că întâlnirea preşedintelui cu premierul a avut loc „la solicitarea Bruxelles-ului".

„Am vorbit cu dumneai (cu Viorica Dăncilă - n.r.) după întâlnirea de la Cotroceni. Au discutat despre cum să colaboreze în contextul preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România. Doamna prim-ministru a rămas deschisă, ca şi la instalare. Se pare că la solicitarea Bruxelles-ului (preşedintele a chemat-o pe Viorica Dăncilă la Cotroceni - n.r.), se pare. Este posibil, dar când o să vină doamna prim-ministru o să o întrebaţi pe dumneaei. Aici nu vreau să spun, că nu am fost acolo, dar tot ceea ce am spus noi la acea întâlnire după instalare, că am avut o întâlnire cu domnul Iohannis, şi eu şi doamna Dăncilă, asta am spus, asta am convenit - pe tot ce înseamnă acţiuni externe, legate de Bruxelles, de preşedinţia Consiliului UE, să îl informeze pe preşedinte şi în acelaşi timp preşedintele, fiind singurul care merge la Consiliul European, să spună şi Guvernului şi Parlamentului ce vorbeşte acolo, ce angajează acolo, pentru că, uitându-ne în Constituţie, nu poate da nicio lege, Hotărâre de Guvern, nu poate da nicio ordonanţă. Deci nu se pot lua angajamente acolo, cum este negocierea în cadrul bugetului financiar multianual, în condiţiile în care îl facem noi, nu îl faci tu. Îl face Guvernul şi Parlamentul. Nu s-a întâmplat aşa ceva şi aţi văzut şi dumneavoastră”, a declarat Liviu Dragnea.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă s-a aflat miercuri la Cotroceni pentru discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis. Întâlnirea preşedintelui cu premierul a avut loc la solicitarea şefului statului, în contextul informaţiilor privind posibilitatea adoptării unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului privind amnistierea şi graţierea unor fapte penale.

Întâlnirea a durat aproximativ 40 de minute, niciunul dintre cei doi oficiali nefăcând declaraţii.

Ulterior, Guvernul a transmis un comunicat de presă prin care a anunţat că tema discuţiilor dintre premier şi preşedinte a fost stadiul pregătirii preluării preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Joi, la începutul şedinţei de Guvern, premierul Viorica Dăncilă a spus că a discutat cu şeful statului despre preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene şi că întâlnirea face parte din mecanismul de cooperare instituţională între Executiv şi Administraţia Prezidenţială.