Dragnea, după anunţul lui Iohannis privind referendumul: Se alintă dar nu-l bagă nimeni în seamă! Este un truc

„Se alintă, dar nu-l prea bagă nimeni în seamă. A zis că de ce ne este nouă frică de referendum? Cărui PSD-ist îi este frică de referendum? Nu are de ce să ne fe frică. De asemenea, invetează tot felul de prostii, că spunem noi că facem secţii diferite. Nici măcar nu permite legea asta. Legea referendumului este foarte clară: şi referendumul şi alegerile se desfăşoară în aceleaşi secţii, cu aceleaşi birouri electorale. Tot inventează tot felul de lucruri. Lui trebuie să-i fie frică de referendum şi de întrebările care vor fi puse, nu neapărat la referendum, ci pe lângă”, a afirmat Dragnea.



Întrebat dacă Executivul va modifica Legea referendumului pentru înfiinţarea unor secţii diferite pentru referendum şi alegeri, Dragnea a spus: „Nu am auzit-o pe doamna prim-ministru că are de gând să facă aşa ceva şi sigur nu se va modifica Legea referendumului prin ordonanţă”.



Întrebat în legătură cu faptul că Mircea Drăghici şi Cătălin Rădulescu susţin că vor fi secţii de vot separate la referendum şi la alegerile europarlamentare, a răspuns: „Copiii spun lucruri trăznite”.



La insistenţele reporterilor referitoare la referendum, Dragnea a răspuns: „Nu comentez toate prostiile lui Iohannis!”.



El a spus că referendumul este un truc al preşedintelui Iohannis, care nu a făcut nimic altceva „în afară de lene, vacanţe peste vacanţe, golf şi piedici şi răutăţi”.

