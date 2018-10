Doru Oprea, rănit de jandarmi la protestul diasporei, a emigrat în Franţa: „Ţara pe care am dorit să o salvez a decis să mă împuşte. La propriu“

„Decizia mea de a mă stabili în Paris a venit cumva natural. Nu mai intru în detalii privind plata taxelor şi ce primim în schimbul lor, de lipsa de infrastructura, de calitatea vieţii şi de restul lucrurilor, pentru că ne-am plictisi şi oricum le ştim cu toţii foarte bine. Nu am reuşit să îmi îndeplinesc visul să fac turism adevărat aici, voi face asta însă în Franţa pentru că acolo potenţialul e imens. Desigur, voi continua să plătesc taxe statului român prin firma de turism din România, treaba va merge în continuare foarte bine, ca un ceas elveţian. Dar ca să le răspund pe scurt tuturor celor care m-au întrebat de ce plec, aş putea sintetiza astfel: Ţara pe care am dorit să o salvez a decis să mă împuşte. La propriu“, a scris Doru Oprea pe Facebook.

În 10 august, Doru Oprea a mers la protestul din Piaţa Victoriei pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de Guvernul condus de Viorica Dăncilă şi faţă de asaltul asupra justiţiei a PSD-ului. De acolo a ajuns direct pe masa de operaţie, cu un capac de grenadă în picior.

„Asta au scos din mine la Spitalul Universitar după operaţia de azi-noapte. Capacul unei grenade. Eram în faţă cu prietenul meu Dragoş Preda când, fără avertisment, au început să tragă cu apă şi grenade în noi. Am fugit, dar am simţit ceva în picior şi dacă nu era el să mă ajute nu ştiu cum ajungeam la salvare. A fost haos. Mulţumesc, Dragoş, pentru tot şi le mulţumesc tuturor cadrelor medicale care m-au ajutat şi doctorilor care m-au operat. Lângă mine au mai operat o fata, Luiza, ea are ceva răni pe picioare şi arsuri. A fost declanşat codul roşu azi-noapte pe spitale”, a scris pe Facebook Doru Oprea.