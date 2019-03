Doina Pană: Doamna Dăncilă nu este o agramată. Important e cum guvernezi, nu participarea la o olimpiadă de limba română

Într-o conferinţă de presă organizată la Bistriţa-Năsăud, mai mulţi deputaţi PSD, ministrul Apelor şi Pădurilor Ioan Deneş, ministrul Dezvoltării Daniel Suciu şi vicepreşedintele PSD Doina Pană au povestit cum lucrează alături de premierul Viorica Dăncilă.





Doina Pană a declarat că premierul Viorica Dăncilă nu este „o agramată”, subliniind că este important modul în care aceasta guvernează, nu să participe „la vreo olimpiadă de limba română”. Pană a mai explicat că unele dezacorduri ale prim-ministrului se datorează oboselii şi că preşedintele Klaus Iohannis ar face şi el numeroase greşeli de exprimare.



„Doamna Dancila nu este o agramata, la gradul de oboseala pe care il ai ca ministru, ca prim-ministru este si mai si, absolut toata lumea face cate un dezacord. Daca aveti curiozitatea sa il urmariti pe presedintele Klaus Iohannis, cred ca nu este aparitie in care sa nu faca unul sau mai multe dezacorduri, dar nu intereseaza pe nimeni.



S-a pus o presiune foarte mare asupra doamnei Dancila si probabil ca, de ce vrei sa fii atent si sa nu faci dezacorduri, psihologic chiar ti se intampla. Dar, si daca ar fi asa, eu cred ca foarte important este cum guverneaza un prim-ministru si nu participarea la olimpiada de limba romana. Si, insist, nu aceasta este doamna Dancila care apare reflectata in presa. Este nedrept ce s-a intamplat cu dumneaei", a precizat Doina Pană, citată de Ziare.com.





Ioan Deneş a dezvăluit şi el cum e să lucrezi cu Viorica Dăncilă, spunând că „rar i-a fost dat în viaţă” un om aşa cum este premierul.





„Eu lucrez cu premierul Viorica Dancila de un an, o luna si doua saptamani si va spun ca rar mi-a fost dat sa intalnesc in viata, si am lucrat in multe zone, si in multe domenii, sa gasesc un om atat de echipa cum este premierul Romaniei, Viorica Dancila", a menţionat Ioan Deneş.



