Dispută pe banii europeni pentru pesta porcină. Siegfried Mureşan: „Teodorovici minte ca fostul şef Ponta şi este incompetent ca actuală sa şefă, Dăncilă“

„Ministrul Teodorovici minte ca fostul şef Victor Ponta şi este incompetent ca actuală sa şefă, Viorica Dăncilă. După ce ieri am făcut public că Guvernul României a votat tăierea fondurilor pentru fermierii afectaţi de pesta porcină africană (PPA) în Bugetul UE 2019, domnul Teodorovici a făcut o serie de afirmaţii neadevărate. De aceea, trebuie să îl corectez, să vă spun unde greşeşte şi unde minte: Ministrul Teodorovici spune: "România nu a propus nicio tăiere".

Adevărul este: Guvernul a votat tăierea, asta am spus eu ieri, acesta este adevărul. Nu am spus că ei au propus tăierea, ci că au votat fără să clipească reducerile de fonduri. Acesta este un lucru grav în sine. Un guvern competent s-ar fi opus cu succes acestor tăieri.

În plus, ca să-şi justifice incompetenţa, Teodorovici mai are şi obrăznicia să spună că eu nu am depus amendamentele la liniile bugetare corecte. Primul meu amendament este depus la linia bugetară "05.02.15.99 - alte măsuri pentru carnea de porc, carnea de pasăre, ouă, apicultură sau alte produse de origine animală". La această linie, eu am cerut 100 de milioane de euro. Este exact linia bugetară la care, în bugetul de anul anterior, au fost alocate 60 de milioane de euro pentru combaterea pestei porcine şi a gripei aviare. Consiliul, cu votul Guvernului României, a propus zero euro la această linie bugetară.

Al doilea amendament l-am depus la linia bugetară "17.04.04 - Fondul pentru măsuri de urgenţă privind sănătatea animalelor şi plantelor". Aceasta linie bugetară a finanţat în 2015 măsuri de combatere a pestei porcine africane în Ungaria şi Slovacia. La acea vreme, domnul Teodorovici era tot ministru al Finanţelor, deci ar trebui să ştie.

Ministerul Finanţelor Publice tot încearcă să găsească explicaţii pentru că Guvernul a votat tăierea fondurilor. Adevărul este că eu mă ocup să aduc fonduri UE pentru fermierii afectaţi de PPA, iar ei nu au făcut nimic. Singurul lucru bun pe care îl pot face de acum este să recunoască că nu au făcut nimic şi să sprijine amendamentele mele în negocierile finale pe buget“, a scris Siegfried Mureşan pe Facebook.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan susţine că Guvernul Dăncilă a votat în Consiliul UE reducerea alocărilor pentru fermierii afectaţi de pesta porcină africană în Bugetul UE 2019. În urmă cu câteva zile, Siegfried Mureşan a solicitat în Parlamentul European creşterea cu 110 milioane de euro a alocărilor pentru PPA în bugetul UE de anul viitor. „Concret, Executivul a votat alocarea a zero euro“, susţine Mureşan.

Tăierea fondurilor europene pentru pesta porcină nu s-a făcut la creditelor de plăţi, ci numai ale celor de angajament, a răspuns Ministerul Finanţelor, ca urmare a acuzaţiilor aduse de europarlamentarul Siegfried Mureşan.