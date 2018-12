Deputatul PSD care s-a plâns de ameninţări primite în secţia de poliţie, acuzat la rândul său, în 2017, de ameninţări făcute în Parlament

„Îmi iau inima în dinţi şi vă mărturisesc că, la sfârşitul lunii iunie, în ultima şedinţă a Comisiei pentru Egalitate de Şanse, conduceam şedinţa în calitate de vicepreşedinte. Nu am început încă şedinţa şi intră deputatul PSD Florin Manole în sală şi după un schimb de replici îmi spune mă va urmări în toţi aceşti patru ani şi mă va executa”, scria în septembrie 2017, pe Facebook, deputatul Iulian Bulai, potrivit Hotnews.ro.

Deputatul Petre Florin Manole a scris, sâmbătă noapte, pe pagina sa Facebook, că a fost ameninţat de trei persoane în Secţia de Poliţie nr. 1 din Bucureşti că va fi omorât. Alesul PSD precizează că s-a dus la secţie deoarece o rudă de a sa este ameninţată de aceşti trei oameni, în timp ce „poliţiştii asistă pasivi”.

Sunt chiar acum la Secţia de Poliţie nr 1. Ascult cum sunt ameninţat de 3 indivizi: te omor, cuţite, ieşi afară să vezi tu, etc. Am venit aici pentru că o rudă, lovită şi ameninţată, m-a sunat - e dreptul său legal să facă asta. Mi-a spus că 3 bărbaţi îl ameninţă în secţia de poliţie şi îi e frică pentru că poliţiştii asistă pasivi. Am pus totul pe seama panicii: poate e speriat, poate exagerează. În zona de relaţii cu publicul, în faţa poliţistului de serviciu sunt ameninţat la rândul meu. Dacă depun o plângere, nu pot aduce probe audio-video pentru că-mi se spune-supravegherea în interiorul secţiei e doar video nu şi audio. Dar cazul meu e simplu. Nu mi-e frică”, a scris Petre Florin Manole, duminică pe Facebook.