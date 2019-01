Deputatul independent Remus Borza: „Infractorii la puşcărie, nevinovaţii în libertate!“

Redăm mai jos poziţia integrală a deputatului Remus Borza:

Săptămâna aceasta s-a produs o mutare spectaculoasă la conducerea DNA. Anca Jurma a refuzat să-şi mai prelungească interimatul. Apreciez perioada de şase luni de interimat a procurorul-şef Jurma. A încercat să aducă echilibru, să tempereze şi să înfrângă pornirile unor procurori care nu fac cinste acestei instituţii. Sunt multe „portocale” în DNA. Spuneam încă de acum doi ani că unitatea de elită de la Ploieşti nu e un caz singular. Recent, au apărut în spaţiul public înregistrări care demonstrau aceleaşi practici nelegale de instrumentare a dosarelor penale şi la structurile DNA de la Oradea şi Braşov. Încă de atunci ziceam că se impun un audit şi o evaluare obiectivă a performanţei fiecărui procuror DNA.



Cred in misiunea DNA



În conferinţa de presă ţinută de Anca Jurma la încheierea mandatului, a precizat că şi-ar dori ca provizoratul de la DNA să se încheie cu numirea unui procuror-şef dedicat actului de justiţie, corect şi profesionist, a unui procuror căruia să i se dea şansa şi mijloacele pentru a reuşi. Si eu îmi doresc acelaşi lucru.Pana la numirea unui procuror şef cu un mandat de 3 ani a fost numit ca interimar Călin Nistor, procuror-şef adjunct DNA.Cred în capacitatea sa profesională şi managerială. E un procuror cu o experinţă de peste 20 de ani. În 2013, a fost promovat de către Daniel Morar la conducerea DNA tocmai pentru rezultatele sale excepţionale: 45 de rechizitorii şi nicio achitare.Cred in continuare şi in DNA.In misiunea acestei instituţii de a asana societatea românească de anumite năravuri incompatibile cu o societate civilizata şi europeană.



În decembrie 2018, ca efect al deciziei Curţii Constituţionale privind compunerea completelor de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie, au fost eliberate foarte multe persoane aflate în executarea pedepselor. Sigur că unele nu trebuiau să fie condamnate. Vorbim de victimele unui sistem opresiv, care a decimat elitele economice şi politice ale ţării, falsificând sau denaturând probe, obţinând denunţuri ori mărturisiri prin forţă şi şantaj, instrumentând infracţiuni de drept comun pe mandate de siguranţă naţională. Însă, în egală măsură, sunt mulţi condamnaţi care trebuiau să rămână în puşcărie. Ca să dau un singur exemplu, în decembrie au fost eliberaţi şi cei care au devalizat statul român de zeci de milioane de euro prin celebrele restituiri de proprietăţi de la ANRP. La fel de frustrant e că în marile dosare de corupţie, precum EADS sau Microsoft, capii grupurilor infracţionale au scăpat basma curată după ce au dat un tun statului român de câteva sute de milioane de euro.



Acoperitii din justiţie-afara din sistem!



Deşi este măcinată de scandaluri publice şi dezvăluiri, DNA rămâne o instituţie vitală pentru România.Ii încurajez pe procurori şi judecători să îşi îndeplinească misiunea încredinţată de lege. Toleranţă zero pentru orice tip de infracţiune şi pentru orice infractor, dar cumpătare, obiectivitate şi legalitate în înfăptuirea actului de justiţie. Se pune problema unei lustraţii, mai ales la nivelul ÎCCJ. Este instanţa supremă a statului român de la care aşteptăm dreptate şi nu nedreptate. Toţi acei magistraţi care se simt cu musca pe căciulă ar trebui să facă un pas înapoi. Toţi cei care au colaborat cu serviciile ar trebui să iasă din sistem. Colaborarea sau apartenenţa la serviciile de informaţii a unui magistrat este interzisă prin lege. Încălcarea unei atare interdicţii ar trebui sancţionată penal. Avem nevoie de o asanare şi o recredibilizare a sistemului judiciar românesc.



Noi, în Parlament, deşi suntem atacaţi din toate părţile, inclusiv de magistraţi, am onorat şi onorăm în continuare puterea judecătorească. În primul rând, printr-un buget cât Casa Poporului de mare. 7.000 de judecători şi procurori au un buget de 5 miliarde lei. De 15 ori mai mult decât bugetul Ministerului Economiei, de 10 ori mai mult decât bugetul Ministerului Energiei, de 5 ori mai mult decât bugetul pentru Antreprenoriat şi IMM-uri, care girează activitatea a peste 450.000 de IMM-uri, având peste 2 milioane de angajaţi şi reprezentând principalul motor de creştere economică al României. Magistraţii au salarii de trei ori mai mari decât un parlamentar. Ştiţi cine este cel mai bine plătit bugetar din România? Procurorul general. Taica Lazăr pleacă în fiecare lună acasă cu peste 11.000 euro! Am înţeles să plătim foarte bine magistraţii tocmai pentru a-i feri de orice tentaţie şi pentru a înfăptui cu obiectivitate şi celeritate actul de justiţie. Dar trebuie să înţeleagă că nici ei nu sunt mai presus de lege şi cu atât mai puţin nu sunt Dumnezei pe pământ.



Locul lor e la puşcărie!



CSM, Inspecţia Judiciară, noua Secţie de anchetare a infracţiunilor din justiţie să îşi facă datoria. Sa sancţioneze drastic, inclusiv prin excluderea din magistratură pe cei care au încălcat legea, au arestat şi condamnat persoane inocente, au politizat actul de justiţie. În egală măsură, marea majoritate de magistraţi oneşti din România trebuie să continue lupta cu infracţionalitatea. Câtă vreme îşi exercită mandatul cu bună credinţă şi în deplină legalitate nu au de cine şi de ce a se teme. Locul celor care iau şpagă, care devalizează sau trădează statul român, care fac evaziune fiscală, care vând resursele ţării pe nimic este la puşcărie!