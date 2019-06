Deputatul AKM: Noi, intelectualii din PSD, am putea candida la Congres

”Eu cred că voi candida la Congres, aşa cum cred că vor candida mulţi dintre colegii şi prietenii mei, dar vreau să văd ce se întâmplă în continuare. Văd că este o luptă pentru putere în PSD, noi nu am înţeles nimic de fapt din votul de pe 26, după care cred că grupul nostru de oameni intelectuali ne vom întâlni şi vom lua o decizie în interiorul partidului nostru, ca să ne constituim ca şi grup şi sigur, să ne anunţăm candidaturile şi cu susţinerile şi pentru candidatura la preşedinţia partidului şi ce va urma mai departe. Eu, dacă candidez, voi candida pentru funcţia de vicepreşedinte”, a spus Cătălin Rădulescu la RFI.

Deputatul spune cum poate să iasă PSD-ul din criza în care a intrat după pierderea alegerilor europene şi trimiterea liderului său, Liviu Dragnea, după gratii: ”În primul rând, partidul ar trebui să se consulte cu absolut toată lumea şi să nu facă greşeala pe care au început s-o facă unii dintre liderii partidului sau aşa-numiţi lideri, care încearcă să facă un fel de vânătoare de vrăjitoare, ca s-o numesc aşa şi să încerce să îndepărteze din funcţii sau să limiteze accesul la funcţiile din partid unor oameni pe care dintr-o eroare ei consideră că au fost în echipa preşedintelui Dragnea sau apropiaţi de preşedintele Dragnea, ceea ce este o prostie. Oameni de exemplu ca Codrin Ştefănescu, Olguţa Vasilescu, Cătălin Rădulescu, Şerban Nicolae, Eugen Teodorovici, Liviu Pleşoianu, Dorel Căprar, noi nu am fost oamenii unui preşedinte, noi suntem oameni vechi în PSD, din păcate pentru unii sau pentru alţii suntem intelectuali, nu avem facultăţi făcute nici la SRI, nici nu provenim din tot felul de meserii, de genul vânzători de cârnaţi, tractorişti, şoferi şi atunci încercarea de a se prelua puterea de anumiţi indivizi din partid sau încercând să se impună în partid cred că e o mare greşeală”.

