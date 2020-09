Deputatul AKM a început să toarne: Liviu Dragnea le-a cerut tuturor să dea între 2.000-2.500 euro în plic la nunta Olguţei Vasilescu

”Olguţa Vasilescu, fericita deţinătoare a unei vile in Craiova (şi nu numai), împreuna cu “coloratul“ Manda (protectorul clanurilor de interlopi craiovene), e cea care pe rând ba a fost ministru muncii, viitoarea nasa a lui Liviu Dragnea, şefa de campanie a Vioricai Dancila (tare campanie finalizată cu pierderea alegerilor), unul din Orchestratorii căderii guvernului Psd Dancila la moţiune şi mai nou vicepreşedinte in gruparea Ciolacu; aceasta individa (de care Vadim şi alţii aveau ce povesti, dar şi Codrin) a fost cea care a încercat sa il impună pe beţivul notoriu Manzana ca preşedinte al Psd Arges pe timpul lui Liviu Dragnea, Dragnea opunându -se categoric şi reuşind împreuna cu Stanescu şi Ciolacu la alegerile din 2020 ; sper sa ii poarte măcar respect lui Dragnea, pentru felul in care la nunta ei, Liviu le-a cerut tuturor sa dea între 2000-2500 euro in plic mirilor! (iese socoteala cu declaratia???)!”, a scris Rădulescu pe Facebook.

Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda au primit ca dar de nuntă 246.400 de euro, 334.000 lei şi 5.200 de dolari. Potrivit declaraţiei de avere, mirii au primit şi cadouri de nuntă în valoare de aproximativ 30.000 de euro.