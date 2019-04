„Deputatul AKM“: Dăncilă trebuie să hotărască urgent ce face cu codurile penale dacă nu vrea să se facă la fel de vinovată ca masochisul de Toader

Cătălin Rădulescu a declarat că nu a avut „niciodată” încredere în Tudorel Toader, precizând că „nici nu are curajul necesar, nici nu îşi doreşte să facă acest lucru”.

„Haideţi să vă spun ceva, eu nu am avut încredere în acest Tudorel Toader niciodată. Am repetat asta de nu ştiu câte ori, am făcut o mare greşeală noi şi v-a confirmat-o şi preşedintele partidului faptul că noi din octombrie nu ne-am apucat noi să transpunem în lege articolele de cod penal care au fost declarate de CCR constituţionale şi asta a fost o greşeală pe care noi am făcut-o. Eu am spus de atunci că trebuia să facem asta. Eu nu am avut încredere că va da acest ministru niciodată nici un cod şi nici o amnistie şi graţiere pentru că nu este nici, cum să vă spun, nu are nici curajul necesar, nici nu îşi doreşte să facă acest lucru”, a declarat deputatul PSD, citat de Mediafax.