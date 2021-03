Deputat USR, atac la Iohannis: „Lumea o ia pe arătură, inclusiv Preşedintele. Ministrul Justiţiei nu are ce căuta în drumul unui dosar penal”

Putem critica decizia unei instanţe, da, dar nu putem presa politic pentru o anumită soluţie.

Ca Preşedinte, eventual, poţi lua la întrebări Procurorul general cu privire la nelucrarea, tergiversarea unui dosar sau a mai multor, fără, însă, a indica o soluţie. În cazul specific al dosarului 10 august, în mod clar principala instituţie vinovată pentru lipsa unei anchete efective este DIICOT. Însuşi Preşedintele Iohannis a numit-o procuror şef DIICOT pe Giorgiana Hosu, în ciuda protestelor publice.

Dacă tot vrem soluţii, hai să discutăm despre soluţii realiste pentru viitor: reformarea Legii adunărilor publice, pe care Jandarmeria vrea s-o îngroape. Avem un proiect de lege excelent in Parlament pentru a face acest lucru. Hai să trecem împreună, cu sprijinul USR PLUS, PNL şi UDMR această lege;