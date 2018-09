Deputat PSD de Botoşani: 80 de deputaţi ai partidului susţin demersul prin care i se cere demisia lui Dragnea. Dacă vrea binele partidului, să facă acel pas în spate

Vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu, unul dintre cei trei semnatari ai scrisorii prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea, a declarat miercuri seară la B1 Tv că 50 de parlamentari de la organizaţii puternice au semnat acest document, iar numărul acestora continuă să crească.

Deputatul PSD de Botoşani Răzvan Rotaru a declarat, joi, la Digi 24, că se numără printre parlamentarii semnatari ai scrsisorii, iar numărul acestora este mult mai mare.

"Da, aş putea să spun că sunt între cei 50. Eu zic că suntem mai mulţi de 50. Suntem undeva la vreo 80 de deputaţi (PSD are 149 de deputaţi - n.r.) care susţinem această schimbare în interiorul partidului pentru a însănătoşi acest partid. Pentru că, la acest moment, partidul suferă foarte mult, ne prăbuşim în sondaje şi oamenii nu mai ţin cont de măsurile bune pe care le luăm, cât timp partidul se duce foarte în jos în toate măsurătorile care sunt făcute. Iar liderul partidului este sub partid cu mult. De aceea, cred că Dragnea ar trebui să facă un pas înapoi şi să lase loc unei echipe care vrea să construiască acest partid şi să-l ducă acolo unde îi este locul, cât mai sus, să depăşim 35-40% pentru viitoarele alegeri”, a afirmat deputatul PSD de Botoşani.

Rotaru a spus că Liviu Dragnea ar trebui să înţeleagă că fără partid "nu ar fi ajuns unde a ajuns şi dacă vrea binele partidului cu adevărat trebuie să facă acel pas în spate şi să demonstreze că este bărbat".

"Atâta timp cât domnul preşedinte are problemele pe care le are, nu am vrea ca acest partid să fie sacrificat doar pentru că vrea o singură persoană şi câţiva din jurul dumnealui. Cred că ar trebui să înţeleagă că partidul înseamnă totul, fără partid nu ar fi ajuns unde a ajuns şi dacă vrea binele partidului cu adevărat, să facă acel pas în spate şi să demonstreze că e bărbat. Ar trebui să aşteptăm să treacă ziua de vineri şi, după ce vom avea un rezultat în urma lucrărilor, sperăm ca în interiorul partidului să găsim acea persoană care ne poate conduce acolo unde ne dorim. Până nu se va discuta în CEx, aş vrea să nu comentez alte lucruri vizavi de cine va veni la conducerea Camerei Deputaţilor”, a mai afirmat parlamentarul de Botoşani

El a susţinut şi că organizaţia judeţeană PSD Botoşani nu îl susţine pe Liviu Dragnea şi că preşedintele filialei, senatorul Doina Federovici, a luat singură decizia de a-şi afirma sprijinul pentru liderul PSD, fără a se consulta cu ceilalţi membri de partid: "Noi nu am avut niciun fel de şedinţă la nivel local pentru că a plecat preşedinta partidului la nivel local, cu un mandat pentru a-l susţine pe Dragnea. Cred că e un punct de vedere personal şi cred că trebuia să fie consultaţi toţi membrii de partid la nivel local sau măcar cei reprezentativi. Pentru că nu poţi să mergi cu un mandat fără să te consulţi cu colegii tăi. Se procedează la fel cum se procedează şi la Bucureşti, fără a consulta colegii se iau anumite decizii care nu sunt constructive pentru binele partidului".

Gabriela Firea, Adrian Ţuţuianu şi Paul Stănescu semnează o scrisoare prin care cer demisia imediată a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor.